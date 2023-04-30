隨疫情常態化，國人外出用餐意願增加，看好馬上到來的「寵愛媽媽月」孝親聚餐商機，新竹老爺酒店集結館內3大餐廳推出「母親節三重饗宴」，包括有限定的高檔精緻鐵板燒、經典道地粵菜及日本直送海鮮組合餐，讓大家寵愛媽媽吧！

新竹老爺指出，母親節頂級饗宴首推老爺鐵板燒，主廚嚴選食材，前菜更是有龍蝦打頭陣，主菜則是主推雙主食，安格斯翼板牛佐香煎黃金雞或紐西蘭羔羊佐黃金松阪豬，每客1880元起。

另在Le Cafe咖啡廳享用自助餐點，即贈送每位媽媽康乃馨花束，感受溫馨過節氛圍。

想要品嘗最道地的經典粵菜，絕不能錯過由明宮廳主廚黃堯國準備的招牌黃金片皮烤鴨，極品美味的櫻桃鴨塗上祕製醬汁醃滷24小時，細緻的烤鴨油香四溢，另還有青醬蝦球鮮干貝、花膠黑蒜燉烏雞、戰斧豬排等多樣菜色，即日起開放訂位，凡訂桌菜更加碼贈送6吋母親節蛋糕1個。

日料中山廳則有料理長周建中的母親節組合餐，菜色內容包含海鮮鍋物，嚴選日本直送的新鮮海鮮，包含厚切鮭魚、蛤蠣、透抽等，搭配白菜、香菇等新鮮時蔬，再加上日式湯底浸潤，暖心又暖胃，另還有生魚片、牛肉壽喜燒、鮮蝦杏仁揚等道地菜色，每位售價1280元起。

烘焙坊另也推出期間限定蛋糕「OREO巴斯克乳酪」，香濃綿密的口感，加上奶油乳酪及Oreo餅乾交織在一起的雙重享受，精美造型6吋售價780元。各廳訂位詳情可上官網或電洽餐飲訂席組03-5631122轉312。