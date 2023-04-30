新冠解封後不少人瘋出國自由行，一名網友表示，聽說日本人護照持有率很低、很少出國，質疑「真的有好玩到這種程度嗎？」貼文引發討論，網友點出日本人少出國4原因，包括基礎設施太好、鄉鎮特色分明、四季景色不同、國內旅遊相對便宜，「可以玩一輩子」，但也有不少人說日本人特別喜歡去夏威夷。

原PO近日於PTT八卦板指出，聽說日本人護照持有率超低，多數日本人大多在日本境內旅遊，令他不敢置信地說「日本真的有好玩到這種程度嗎？都不用出國？」

貼文曝光，引發網友留言，「日本的基礎設施太好了，導致他們幾乎去到哪裡都覺得諸多不便」、「日本比你想像中大，可以玩一輩子」、「日本每個鄉鎮都很有特色」、「日本是真的每個州都能玩，跟美國不一樣」、「日本對乾淨的需求到龜毛的地步，去別的國家受不了」、「一個景點分不同季節，還可以去個2至3次」、「日本國旅有像台灣國旅貴成這樣？」

留言中也有人說日本人特別喜歡去夏威夷，「日本人出國也大多只去夏威夷」、「日本人很喜歡去夏威夷」、「他們不知道為什麼超愛去夏威夷」、「日本最哈還是美國和夏威夷」。