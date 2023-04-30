男星黃少谷以「強辯樂團」出道，在2020年與「天氣女孩」成員林采薇（Yumi）結婚，原本育有一子「阿摸」，今（30）日Yumi在社群平台用兒子的語氣宣佈自己懷了第二胎：「阿摸說：『我有迪低沒咩了！！』」讓不少網友替夫妻倆感到高興。

Yumi與黃少谷於2020年結婚，並在隔（2021）年誕下一子「阿摸」，Yumi時常在社群平台上分享親子日常，也曾在節目中表示，老公因在外辛苦打拚，所以自己就在家當全職家庭主婦，專注照顧小孩。如今兩人再迎來第二胎，更以兒子的口吻說道：「阿摸說：『我有迪低沒咩了！！以後有人陪我玩陪我一起長大了，麻媽你辛苦了。』」

YuMi林采薇曬超音波照。（圖/YuMi林采薇）

黃少谷雖然在演藝圈已有名氣，但因為結婚生子的關係，導致開銷變大，加上演藝圈工作不穩定，為增加家庭收入，才從去年開始轉行從事多元計程車，他先前透露，每天工時約8小時，第1個月業績雖超過5萬元，但還要扣掉租車費用2萬元，儘管每天工作辛苦，但對老婆的疼愛也不會少，今年初就曾帶老婆到日本散散心，夫妻倆感情非常甜蜜。