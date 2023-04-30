聯合國26日就加強與歐洲委員會合作的議案進行表決，議案提到「俄羅斯『侵略』烏克蘭後，歐洲面對前所未有的困難」，中國在議案全案表決投下贊成票，引來外界猜測中國對俄侵烏的態度是否有所改變。

聯合國26日就加強與歐洲委員會合作的議案進行辯論及表決，議案主要內容包括讚揚及歡迎歐洲委員會的貢獻。

但議案其中一段提到，「俄羅斯侵略（aggression）烏克蘭，此前侵略喬治亞，俄羅斯在歐洲委員會的成員資格已被取消，令歐洲面對前所未有的挑戰，需要加強聯合國與歐洲委員會的合作，基於主權、領土完整及任何國家的政治獨立的基礎上，重建及維持和平及安全，確保在敵對行動期間尊重人權和國際人道主義法，為受害者提供補救，和將所有應對違反國際法行為負責的人繩之以法。」

根據聯合國官網有關當日會議的影片，會議中曾就以上表述是否應保留投票，投票前俄羅斯代表表示反對。結果有81票贊成、10票反對、48票棄權。投棄權票包括中國。

其後大會就議案全案進行投票，有122個國家投贊成票、5國投反對票、18國投棄權票。投反對票包括俄羅斯、白俄羅斯，中國投贊成票。

自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，中國一直沒有譴責俄羅斯，也沒有把俄羅斯的行為形容為「侵略」之類。今年2月25日俄烏戰爭一週年，中國發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，仍將事件定性為「烏克蘭危機」。

這次中國在聯合國的投票，與中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話是同一日，令外界猜測中國對俄侵烏的態度是否有所改變。

中國復旦大學美國研究中心教授張家棟在網上發文，表示，這次中國的投票「很耐人尋味」，因為草案中明確將俄羅斯對烏克蘭發起的特別軍事行動定性為「侵略」，這應該是中國罕見對一份包含譴責俄羅斯內容的聯合國決議投下讚成票。

他表示，這份決議的核心內容是討論聯合國與歐洲的合作，俄烏衝突並非重點。聯合國大部分成員國包括中國、印度及巴西最終是打包接受整個決議，說明從國際社會來看，歐洲要比俄羅斯重要得多。「如果反對這個決議，就與歐洲懟上了，這應該是中國印度和巴西投讚成票的主要原因。」

他表示，政治上烏克蘭已經獲得國際社會較為普遍的支持與同情，中烏領導人通話，中方強調了尊重烏克蘭的主權獨立和領土完整；而俄羅斯總統蒲亭的最新講話，則是把俄軍侵占的烏東四地，直接宣告為俄羅斯「歷史悠久的土地」。他認為，如果俄羅斯選擇單方面行動，中方不會支持。（編輯:陳沛冰/張淑伶）1120430