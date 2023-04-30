烏克蘭軍方發言人今天表示，烏軍仍控制通往東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的一條重要補給線，但巴赫姆特遭到圍困，情勢依舊「非常艱困」。

路透社報導，俄羅斯軍隊把巴赫姆特視為攻擊其他城市的墊腳石，10個月來一直試圖朝這座曾擁有7萬人口的城市推進。

烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）接受新聞網站「鏡報」（Dzerkalo Tyzhnia）訪問時表示：「幾個星期以來，俄羅斯人一直在談論奪取『生命之路』，以及對其進行持續的火力控制。」

「是的，那裡真的很艱困，因為他們繼續試圖奪取這條重要道路，試圖建立火力控制，但…國防軍不允許俄羅斯人『切斷』我們的後勤。」

「生命之路」是巴赫姆特與西邊鄰近城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）之間的重要道路。

軍事分析家表示，儘管查西夫雅爾鎮地勢較高，烏軍據信也在附近建立了防禦工事，但若巴赫姆特淪陷，查西夫雅爾鎮可能成為下一個遭俄羅斯攻擊之地。

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）聲稱他的部隊在巴赫姆特推進約100至150公尺，烏克蘭人掌控的巴城土地面積只剩不到3平方公里。普里格津常聲稱取得戰果，但他的說法無法獲得證實。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120430