極力爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，日前批評民進黨將非核家園當神主牌，「要投給它我也沒有辦法，那你就生個肺癌好了」，遭批失言。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰30日秀碳排數據反擊，稱近年空汙減量有成，「如果民進黨能源政策是讓人民生肺癌，那郭董最尊敬的馬英九跟國民黨的能源政策是什麼呢？」

洪申翰下午在臉書指出，針對郭台銘這種無知言論，他要請大家看看數據，若拿台電所有火力機組的空汙排放來比較，用蔡政府執政的2022年，來比馬政府執政的最後一年2015年，首先粒狀汙染物減了78.1％、硫氧化物減了66.9％、氮氧化物減了53.3％。 「這麼大比例的空汙減排，到底是怎麼減的？」

洪申翰說，答案是花大錢更新空汙防制設備，以新代舊，以氣代煤，把較髒的燃煤跟燃油，放到最後的調度順位，每一步的調整，都是不是簡單的工作，都是費盡力氣，才完全改變台電過往的調度模式，才做到這麼大比例的空汙減量。

洪申翰質疑，如果民進黨的能源政策，是要讓人民「生肺癌」的？那郭董最尊敬的馬英九跟國民黨的能源政策，是什麼呢？殺人嗎？