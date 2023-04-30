宜蘭縣有100所縣立學校，每年教育預算約有100億元，宜蘭縣教師工會今天指出，用以作為學校水電費、學生實驗耗材與設備、活動辦理等開支的「教學需求經費」，長達14年未調整，讓學校校務運作、執行陷困境，縣府表示，會評估研議工會建言，但強調縣府對學生照顧與減輕家長負擔，並不落於其他縣市。

宜蘭縣教學需求經費試算公式，學校基本費會依照高中、國中、國小，以及班級數會有不同的計算基準，宜蘭縣教師工會指出，其中一道經費計算公式，國、高中都是學生數乘於學生權數、地區權數、910元、2學期，但國小卻僅只有100元，與國、高中的910元差距甚遠。

教師工會指出，公式14年未調整，影響學校購置基本教學設備、日常維修工作甚鉅，國小100元的基數幾乎無法協助學校處理學生學習需要，縣府沒有考量到不同階段學生需求差異，高中比照國中均910元，國小則為100元，似乎缺乏教育行政基本邏輯。

教師工會呼籲縣府，持續寬列教育經費、滿足維持縣屬學校正常運作，特別是學校日常運用所需要的業務費、修繕設備費用，以及重新檢討教育經費相關補助公式，以強化經費分配的合理性。

縣府教育處回應，每名學生教學需求經費不限於國小100元及國高中910元， 依公式設算後整體經費由各校統籌編入校內各項預算科目，依程序自主決定經費運用；宜蘭縣與財力等級相同之縣市相較，並無偏低情事。

教育處說，宜蘭縣針對每位學生教學需要或照顧上，優於其他縣市，如實施「營養午餐免費及教科書免費」政策，每年每位學生獲得補助營養午餐至少9000元，教科書補助1000至1400元，均為減輕家長負擔、照顧學生額外增編以縣款支應的經費。

教育處表示，去年底決算後各校總計累積賸餘數已近1億元，多數學校撙節及善用教育經費，除中央與本縣補助外，各校得支用基金餘額，自主決定經費運用；縣府肯定教師團體為增加學生教學需求經費的建言，將視縣府整體財政考量評估納參研議。