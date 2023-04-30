有些人個性太過善良，每當有人請求他們幫忙時，都會心軟答應，大陸命理專欄「運勢君」分享，雙魚座、天秤座和巨蟹座的人因為不懂得拒絕，往往會因為幫助別人而委屈自己，但他們並不在意，反而還樂在其中，簡直就是「濫好人」的代表。

▎雙魚座

雙魚座個性善良，看不得別人受苦，因此平常有人來找他幫忙，他都不會拒絕，反而很樂意伸出援手，有時候還會因為幫忙別人，耽誤到原本計畫好的事情，但雙魚座不會太介意這種狀況，反而認為是自己的問題，沒有辦法用盡全力去幫助對方，是典型的「濫好人」的代表。

▎天秤座

天秤座的心很軟，喜歡看到大家和睦相處、平安無事的模樣，也希望渺小的自己能被他人關注，所以總是藉由幫忙別人做點小事來博得好感，久而久之就形成了默默做事、濫好人的個性，只不過他不會太過高調，而是將自己的善舉隱藏起來，只有對方知道就好。

▎巨蟹座

巨蟹座個性體貼細膩，平時對同事、朋友甚至陌生人，都會展現出他的關懷與照顧，把別人的事情當成自己的來處理，儘管對方並沒有要求，他也想要幫忙分擔一點，只不過人的時間都是有限的，巨蟹座常常因為幫助別人而耽誤自己的事情，搞得自己一個頭兩個大。