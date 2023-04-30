台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於30日下午14時50分進入大甲，大甲警分局成功接駕，並部署800人次重兵警力維護秩序與民眾安全。（大甲警提供／潘虹恩台中傳真）

大甲媽回來了！台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境最後1天，媽祖鑾轎於30日下午14時50分進入大甲，並在大甲市區遶境祈求合境平安，大甲警分局部署800人次重兵警力，以防各陣頭、幫派組織以搶轎等名義藉機滋事以擴大勢力，並由分局長謝建國親自率隊坐鎮，展現警察嚴正執法之決心。

大甲警分局恭迎媽祖鑾轎回鑾，除持續約制、勸導各陣頭、香壇負責人應遵守法律及相關規定外，媽祖鑾轎部署制服警力前導及殿後，周邊派遣霹刑事及制服警察，以3層警力層層護衛方式，強力防制暴力搶轎事件，更全面檢視遶境路線，研判可能衝突地點，調派警力駐守，密切監控。

此外，為避免零星之突發衝突，規畫應變處理、檢扒組、蒐證組、機巡組等含支援警力約800名警察，加強遶境沿線監控，以點、線及面方式縝密部署警力，期能在衝突事件發生伊始，便以優勢警力鎮壓，避免狀況擴大，展現警察對犯罪零容忍的決心。

今日回鑾遇上勞動節連假，預計安座典禮可能有許多民眾爭相進入廟內，為避免大量香客在廟內及廟埕聚集，發生推擠，大甲分局在廟內及廟埕共計9處出入口規畫警力實施「防踩踏」勤務，視廟內或廟埕狀況，持喊話器柔性勸導只出不進，尤其針對老人及小孩即勸導管制，以避免發生不測；當廟內及廟埕容留人數已滿時會協請廟方以廣播方式通知民眾勿再進入，避免過於擁擠致生踩踏事件。

分謝建國表示，大甲警分局布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎及參拜民眾安全，同時呼籲各界，對於假借媽祖之名的暴力行為，警察將以優勢警力，悍然逮捕偵辦，公權力絕不容質疑，也不容挑釁，另提醒各參加活動信眾，應遵循相關交通管制措施，期能歡欣迎接媽祖回鑾。