基隆市暖暖區的碇內吊橋去年10月發生垂直吊索斷裂，經檢視鋼纜鏽蝕嚴重，預計於今年5月招標，展開橋底修復工程，預定年底前完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區的碇內吊橋去年10月發生垂直吊索斷裂，經檢視鋼纜鏽蝕嚴重，預計於今年5月招標，展開橋底修復工程，預定年底前完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前在新北市五股區發生斷橋意外，基隆市政府工務處表示，基隆市車行橋及人行橋總共231座，每年都會編列預算進行橋樑的安全檢測，除目前正在施工的仁愛橋重建工程外，去年因為斷索封閉的暖暖區碇內吊橋也將於今年5月招標，預計今年底前會完工。

日前新北市五股區發生斷橋坍塌意外，引起民眾關心基隆市橋樑安全的疑慮。基隆市工務處表示，目前基隆市內一共有196座車行橋及35座人行橋樑，每年都會分成A、B兩組編列預算進行橋樑安全檢測，其中部分重要橋樑，如實踐橋、千祥橋、暖江橋等，則是每年都會進行檢測。

工務處透露，市府相當重視轄內的橋樑安全問題，每年都會編列約1200餘萬元的預算，進行安全檢測，若有發現需要改善的部分，也會利用這筆預算進行工程規畫及設計。

近年來比較重大的橋樑改善工程，就屬去年已經完工啟用，橫跨旭川河上的忠二橋及忠三橋改建工程，以及目前正在封路進行的仁愛橋改建工程。另外，去年10月發生斷索的暖暖區碇內吊橋，也將於5月份上網招標，預計將於年底前完工啟用。

市議員林旻勳表示，碇內吊橋去年10月發生垂直吊索斷裂現象，經他緊急協調工務處及橋樑檢修技師會勘，發現內繩索及底部型鋼鏽蝕嚴重，擔心像先前宜蘭南方澳大橋那樣，因為鋼索鏽蝕，造成橋樑突然斷裂，因此必須編列預算招標，進行橋樑徹底修復。原本預估3月便可發包動工，但因為招標作業等問題，預估5月會上網招標，年底前將可完工；整體工程經費約450萬元。