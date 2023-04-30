台北市第4選區（南港、內湖）選戰備受外界關注，其中尋求連任的民進黨立委高嘉瑜，遭遇了基進黨籍醫師吳欣岱的挑戰。對此，爭取該區國民黨立委提名的市議員游淑慧認為，現在在整高嘉瑜的，就是民進黨內那群「雞腸鳥肚的男人」，她更點名前內政部長徐國勇開嗆，指他若想選立委，就應自己出來，為什麼要去利用吳欣岱？

游淑慧27日在臉書發文表示，儘管綠營在港湖區恐碰到整合不利的狀況，她也對此樂觀其成，但藍營依舊不能小看高嘉瑜，因為高能在藍大於綠的港湖勝選，靠得是她獨特的選民基礎；高害怕的，也不是她或同樣爭取港湖立委提名的市議員李彥秀，而是民進黨「勾結吳欣岱來硬插一腳」、扯後腿的的那些男人。

游淑慧昨（29）日在政論節目《TVBS戰情室》直言，正常政黨若要打贏選戰，會想辦法去增加選票，但高嘉瑜現在若想要贏，是必須把扯後腿的人給踢掉，這是一個很奇怪的狀況。她批評，吳欣岱明明不是民進黨籍，卻打著「綠色、本土價值」的旗號，要來瓜分別人的家產。

游淑慧接著說，現在在整高嘉瑜的，就是民進黨內那些雞腸鳥肚、卻又沒能力與高競爭的男人。她點名徐國勇，指徐曾擔任港湖區的立委，先前也曾傳出，他有意登記參選該區立委，最後卻躲了起來，若他真的想選，就應該要出來，「幹嘛要去利用另一個黨的另一個女生？」