新竹市112年市長盃跆拳道錦標賽30日在中華大學登場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市112年市長盃跆拳道錦標賽30日在中華大學登場，今年的報名人數達668人，創下歷年最多報名人數的紀錄，市長高虹安特別主持開幕典禮，鼓勵所有選手都能在比賽中激發潛能、超越自我。

高虹安表示，感謝新竹市體育會跆拳道委員會主委麥曜晉及總幹事袁知明用心推廣跆拳道運動，現場看到幼幼班的選手及成人組的選手，不分大小的拚搏精神，感到既可愛又振奮人心，期望大小選手們，都能發揮最好的自己，享受比賽。

麥曜晉指出，習武先習德，是教育方面最重要的意義，今天大家以武會友，是可貴的經驗，因此不管成績如何，委員會都會贈送1面獎牌，鼓勵大家再接再勵。

教育處長童鳳嬌表示，此屆市長盃參加選手年齡層相當廣泛，也是竹市競技運動項目中，參與年齡及參賽單位最為廣泛的賽事，年紀最小的選手年僅4歲，而全市並有32個國、中小學派隊參賽。

此次比賽也同時是少年組的新竹市代表隊選拔賽，攸關能否代表新竹市出戰全國少年盃跆拳道錦標賽，為竹市爭取榮耀，因此賽事也格外激烈。