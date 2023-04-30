胡瓜日前率領眾人前往高雄美濃錄製民視《綜藝大集合》，炎炎夏日，胡瓜特別準備三洽水挑戰賽要來讓大家消暑一下，在比賽開始前，胡瓜先為現場的婆們粉絲群帶來脫衣舞表演，當他若隱若現的露出「肚腩」時，現場的婆媽都陷入瘋狂，開心的移不開目光。
參賽的猛男們也不惶多讓，各個身材傲人，讓女藝人們大飽眼福，甚至還有人用雙臂將2位女生舉起來，這讓全能遊戲王郭忠祐也躍躍欲試，但沒想到籃籃跟妖嬌才剛抱住他的雙臂，郭忠祐就馬上摔倒在籃籃身上，狼狽的模樣讓眾人看得又心疼又好笑。
接著，美濃在地的婆媽帶來融合客家風俗的舞蹈表演，創意的編排深受現場觀眾大力讚賞，胡瓜也當場決定與婆媽來個親密互動，用熱舞大風吹來場「與瓜共舞」，沒想到遊戲開始，胡瓜就被現場的大哥豪不留情的抓包，指他參與比賽又自己吹哨，不料大哥沒怪胡瓜反倒怪罪阿翔沒有即時吹哨，眾人風向也一面倒，讓阿翔只好無奈認錯。
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