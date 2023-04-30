蔡佩軒與AI共同製作新歌MV。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒與AI共同製作新歌MV。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒日前推出與ChatGPT創作曲〈明明才星期一，我已經想放假〉，這首歌一在網路上發表就人氣爆棚，被網友封為「社畜神曲」。蔡佩軒落實歌曲精神再次挑戰與AI製作〈明明才星期一，我已經想放假〉MV，白天當歌手晚上當宅女動畫師製作MV歷時5天，完成具有8k畫質、電影質感的全動畫音樂錄影帶，蔡佩軒說： 「真的太強大了，整部片至少畫了100個不同的片段，只花15塊美金完成製作。」成果讓歌迷驚呆，佩服蔡佩軒的學習力與超狂創意。

自從ChatGPT風行全球，人工智能的應用成為顯學，〈明明才星期一，我已經想放假〉MV的內容講述厭世的大叔、賴床的女孩、被工作壓垮的OL因為生活打拼被榨乾精力，當假期結束即將開始處理接踵而來的工作所呈現的無動力狀態。蔡佩軒說： 「MV中每一個角色時都花很多時間在揣摩厭世上班族會有什麼行為表現，這樣才能很精準的下指令給AI去繪圖，當中最簡單的就角色就是賴床的女孩，因為完全是自己個人寫照。AI實在太強大了，人工智能繼續發展下去電影《雲端情人》虛擬情人浪漫情節在我們有生之年或許會成真。」

被問到創作這首歌之後覺得跟人合作比較好溝通還是跟AI比較好溝通？Ariel大笑說： 「跟AI溝通他不會反駁你或說服你不去改他，會造著你想要的去達成目標，透過指令去跟AI溝通，AI是個使命必達的好夥伴，跟人類相比，節省很多溝通成本。」該曲由蔡佩軒擔綱製作人，重新編曲、配唱和錄音，編曲以吉他為基底，搭配輕快的旋律和節奏以及Ariel輕柔優美的嗓音，完成這首朗朗上口的創作，demo在網路上發表後，出乎意料獲得網友喜愛和廣大迴響以及各大媒體的爭相報導。