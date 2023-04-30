台鐵是不少民眾通勤重要工具，一名女網友表示，近日搭乘台鐵，車廂內有2名女乘客不斷講話，對話聽得一清二楚，她忍無可忍拿出手機傳簡訊給列車長，5分鐘後列車長就出現在車廂，以口頭警告女乘客降低音量，高效率讓她大讚，「台鐵這個服務真的很棒」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，27日從花蓮搭台鐵回台北，過程中2名女乘客一直講話，因車廂內很安靜，所以兩人的對話內容聽得一清二楚，她聽得受不了，拿出手機傳簡訊通報列車長，簡訊上寫道「列車長您好，我是搭乘車次XX的旅客，列車中有旅客持續交談，打擾他人，煩請列車長處理。」

原PO表示，約莫5分鐘列車長就出現在她簡訊通報的位置，並告知2名女乘客降低音量，高效率讓她大讚「台鐵這個服務真的很棒」，她分享通報的簡訊號碼是「0921-765-125」。

根據台鐵官網資訊，提供客服電話讓旅客申訴，市內電話可撥0800-765-888；手機可打02-2191-0096，另外也提供聽障人士簡訊服務專線是0921-765-125。

貼文曝光，網友大讚台鐵很有效率，「台鐵這部分的效率真的很不錯，之前幾次傳簡訊麻煩他們處理，列車長超快就來了」、「他們效率真的滿高的， 上次在火車上遇到一位外籍女士開擴音講電話超大聲，我直接傳簡訊，傳出去不到10分鐘，列車長就出現了」、「我最近搭車，看車廂裡都有公告宣導」。

另外也有不知道這項服務的網友驚呼，「這服務太讚了」、「這篇我要收藏，受夠那些擠到坐票區還覺得自己很棒的人」、「好猛喔！第一次知道這服務」。