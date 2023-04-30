桃園市復興區公所舉辦在地咖啡聯合品飲分享會，期盼咖啡農及業者互相交流打出在地咖啡品牌知名度。（復興區公所提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區擁有獨特地理環境適合果樹栽種，近幾年咖啡產業盛行，種植面積超過10公頃，復興區公所經過4年多努力輔導出3家精品咖啡實力，未來計畫在角板山商圈設立「山林創生基地」，將採購後製咖啡機具等設備，提供在地咖啡農使用。復興區農會則輔導新成立咖啡產銷班第3班，公部門與農民、業者通力合作，目標打造出專屬於復興的咖啡品牌與知名度。

復興區公所祕書謝宇軒說，4年前開始區公所著力地方創生工作，積極協助農民咖啡產業，在地咖啡農及業者精進種植及相關咖啡豆製程技術，已有多家知名的咖啡莊園及咖啡職人，復興區公所、復興區農會及桃園區農改場等部門，持續投注相關資源協力推動咖啡產業，讓業者更有信心。 其中，區公所計畫在角板山商圈設置的山林創生基地，未來將匯集各類農特產品與竹林產業的產銷與育成中心，今年已規畫採購後製咖啡機具，包含乾燥機、烘豆機、磨豆機及分裝機等系列設備，將提供給在地咖啡農使用，期待攜手共創復興咖啡產業發展，提升更多知名度。

復興區農會也協助成立咖啡產銷班第3班，班長陳耑妤是年僅32歲的返鄉青農，她說，新的產銷班成員共有23位，都是在復興區實際有種植的咖啡農，目前大家所面臨的困境是山區農牧用地少，大家生產的量都不多，所以希望團結打團體戰，除互相交流外也要積極推廣復興咖啡品牌，另也推出咖啡莊園體驗遊程等，創造出更多咖啡附加價值。