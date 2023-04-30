登頂玉山證書可到玉管處水里遊客中心或上網申請。（張亦惠攝）

玉管處水里遊客中心賣店今年初由台灣玉山國際交流協會成員共同集資成立的「排雲有限公司」接手，4月30日正式開幕。（張亦惠攝）

玉山國家公園管理處水里遊客中心賣店2021年因疫情嚴峻，業者提前解約，賣店沉封了1年多，今年初由台灣玉山國際交流協會成員共同集資成立「排雲有限公司」接手，4月30日正式開幕。玉管處指出，玉山登頂證明申請也移交給該公司辦理，山友等待時間縮短。

玉管處指出，玉管處2021年暫接手的玉山登頂證明申請，過去1年多玉山登頂證明因受採購法限制，僅能分批製作，造成山友需等待較長時間才能拿到證書，有部分民眾反應等待1個多月才拿到證書，現已移交給排雲有限公司辦理，可恢復疫情前約一周拿到。

南投縣長許淑華、玉管處長盧淑妃、台灣玉山國際交流協會理事長宋明吉、國策顧問張光瑤、台中市進出口商業同業公會理事長劉宏洲等今天在開幕典禮一同剪綵，盼藉由賣店的重新開張將南投農特產與特色文化推廣出去。

許淑華指出，玉山可說是台灣的指標，玉管處遊客中心長期以來服務廣大山友，同時也是前往信義及水里周邊景點的休憩據點，賣店重新開張展售許多在地農特產品，服務越來越多元，登玉山的朋友也可以申請紀念證書，相信未來能為政府增加更多收入、服務更多民眾。

盧淑妃則說，玉管處在國家公園園區內有5個遊客中心，水里遊客中心是進入西北園區必經的據點，很高興玉山國際交流協會協助經營賣店，希望能提供遊客更好的服務，賣店內也能買到許多玉山相關的紀念品。宋明吉指出，重新開張不僅是販賣產品，也推廣在地原住民文化，再次擦亮玉管處的金字招牌，服務更多山友。

玉管處水里遊客中心據點賣店今年起由台灣玉山國際交流協會成員集資成立的排雲有限公司經營，販售登山服飾及周邊配備、玉山茶葉、梅製食品、南投產區的可可豆巧克力產品、咖啡原豆及簡易茶食，還有玉山黑熊文創明信片、藝術品及玉山相關書籍等。