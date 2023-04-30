勞動節連假第2天，台南市觀光人潮較去年同期增加2成，市區仍以國華海安與和樂商圈的美食街區人數最多，舉辦活動的郊區也帶動遊客成長，包括官田區的熱氣球節與楠西區梅嶺的賞螢活動，台南市旅宿業住宿率首日都有9成多。

台南市觀旅局統計，台南市鬧區多處美食商圈、小西門、南紡購物中心、赤崁樓與孔廟文化園區周邊，仍是觀光客青睞熱區，30日午後超過6萬人排隊逛街吃美食，安平老街周邊也有逾萬人到訪。

台南市郊區只要舉辦精采活動，總會吸引大批踏青遊客捧場，梅嶺賞螢季雖逢乾旱無雨，連日來螢況不佳，每晚僅數百隻火金姑在山區零星出現，2天梯次的預約名額卻仍秒殺爆滿，每晚約1600人上山賞螢，遊客成長3成。

官田遊客中心大草原舉辦3天的西拉雅森活節，今年加入熱氣球體驗活動．首日湧進1萬6500人參加，30日人潮更多，草原上坐滿踏青遊客，還有民眾就地搭帳篷野餐，大家一起跟天空的熱氣球拍照，活動帶動周邊六甲區旅館民宿一房難求。

台南市旅宿業在勞動節連假住宿率與去年同期差不多，旅館業者前2天維持在9成多，最後1天降為6成，民宿業落差頗大，首日住宿率達9成多，30日掉到剩2、3成。

台南市民宿協會理事長柯凱文表示，最近年假密集，4月初剛有清明、兒童連假，月底又有勞動節連假，遊客將旅遊行程計畫縮短，也避免返程塞車。