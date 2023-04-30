成立近1200天的中央流行疫情指揮中心明天退場，指揮中心發言人羅一鈞表示，5月1日後防疫團隊和專家小組將由衛福部主導，成立新冠肺炎防制聯繫會報，持續監測疫情變化，相關疫情與政策資訊，會在每周二疾管署例行記者會說明。

指揮中心解散後，5月1日開始想打新冠疫苗的民眾，醫院可收掛號費，且同步停止「疫苗接種假」，同時實名制家用快篩試劑退場，有需要的民眾可至藥局、藥妝店、超商購買，若確診陽性，3月20日起已實施輕症免隔離，建議在家休息到症狀緩解，若是65歲以上、有慢性病、孕婦等重症高風險群，儘速就醫評估開立口服抗病毒藥物，若呼吸困難、持續胸痛、發燒，則立即就醫。

至於口罩政策目前僅剩醫療機構、救護車仍須全程配戴口罩，暫訂維持到5月30日。《中時新聞網》整理指揮中心解編後的相關資訊，供民眾參考。

●哪裡打新冠疫苗？

至疾管署官網「COVID-19 疫苗接種院所」即可查詢各地方的接種資訊，但5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費，且隨著防疫常態化，停止「疫苗接種假」。

●快篩試劑實名制5月1日退場，能去哪裡買？

市面上快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到，或打1922專線查詢。

●快篩陽性怎麼辦？

有症狀者在家中休息，避免不必要外出，注意自身健康狀況。自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時全程戴口罩。

若快篩陽性且是65歲以上、孕婦或產婦（產後6周內）、慢性病（包括氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等）、有影響免疫功能疾病的民眾，是染疫後可能導致併發症的高風險對象，快篩陽性請就醫，評估後開立口服抗病毒藥物。

若民眾快篩陽後出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇發青、無法進食喝水、過去24小時無尿或尿量明顯漸少、收縮壓＜90MMHG、無發燒時每分鐘心跳高於100下等8大重症警示症狀，要迅速就醫。

●確診治療費用怎麼算？

重症高風險因子患者維持公費抗病毒藥物及清冠一號，中重症患者住院隔離也是公費給付。

●有長新冠怎麼辦？

「染疫康復者門住診整合計畫」仍繼續收案續至10月，提供照護。

●指揮中心退場後，還要戴口罩？

口罩令已在4月17日解禁，但醫療照護機構，救護車仍須全程配戴口罩，暫訂維持到5月30日。