台中市民野餐日將在5月7日登場，台中市府經濟發展局今天表示，進一步與3個夜市合作推出野餐日活動，自5月1日起只要到逢甲觀光夜市、長億夜市及清水五權夜市消費滿150元，就可加購50元兌換「野餐墊」和「夜市100元抵用券」。

經發局表示，3處都是台中知名口碑夜市，攤攤「食」力堅強。獲得經濟部評核五星優良市集與典範市集的逢甲觀光夜市，營業時間每日晚上6時至9時；歷史悠久的長億夜市，營業時間每日傍晚5時至8時；受在地喜愛的清水五權夜市，營業時間為周三、六、日晚上6時至9時。

經發局指出，民眾在3處夜市消費滿50元，即可獲得消費點數1點，凡集滿3點，可以50元價格加購夜市專屬野餐墊與夜市百元抵用券各一份，憑券即可向夜市所屬攤商兌換使用，數量有限。

經發局說，2023台中市民野餐日5月7日將在中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等4地同時登場，現場安排街頭藝人音樂表演、行動圖書車書籍借閱、毛小孩免費健診等好多好玩節目。

經發局表示，為導入夜市、推廣夜市美食及活絡台中夜市經濟，特別與野餐日活動地點周邊的夜市合作，透過消費集點，將人潮拉進夜市、刺激消費，也提供加購兌換夜市專屬野餐墊的機會。