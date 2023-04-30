面對2024總統大選，國民黨遲未定於一尊，針對兩岸論述，黨內最強母雞、新北市長侯友宜提出「杯水論」，郭台銘則提出「鋼索論」，國民黨主席朱立倫今被問到哪個較符合總統候選人的兩岸論述時，雖未明確選邊站，但他一句「中華民國跟台灣一個是我們的國，一個是我們的家」，也呼應了侯友宜論述，似已在言談之中，做了些微表態。

日前侯友宜在新北市議會總質詢上，形容中華民國是「杯子」，台灣是「水」，兩者是共生體，「杯破水覆」。他也重申自己長期以來不斷闡述的論調，表示「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝，這是永遠不變的方向」。

朱立倫今出席朱雲漢院士追思會，媒體詢問，侯、郭提出兩岸論述，哪個比較符合總統候選人的兩岸論述？朱立倫說，國民黨最重要的目標就是捍衛中華民國，因為國民黨是創建中華民國的政黨，一定是捍衛中華民國，也最守護中華民國民主自由，並希望兩岸能夠和平，讓所有台灣人能過好日子，這是國民黨長期以來的目標，因為任何傷害中華民國、破壞中華民國，甚至摧毀中華民國的說法，都會造成全民受害。

朱立倫強調，中華民國跟台灣一個是我們的國，一個是我們的家，是一體的，「我相信這是我們大家共同的一個想法，不管什麼樣的主張最重要都是捍衛中華民國」。

至於是否確定5月17日要徵召總統候選人，朱立倫則說，5月適當的時候就會提出國民黨的總統候選人，現在主要候選人都準備好了，適當的時機就會提出。

而前總統馬英九出席希臘「德爾菲論壇」時批蔡英文總統稱兩岸互不隸屬是「違法」又「違憲」，朱立倫則表示，民進黨長期主張台獨，堅持反中、抗中或者去中，讓台灣陷入危難當中。對於中華民國憲法，民進黨常常用錯誤，或是用扭曲的方式，這才是真正的違憲，討論應該回到中華民國的憲法，回到中華民國112年，回到真正該有的歷史，該有的堅持。

此外，馬英九稱台灣、中國大陸都是中國，朱立倫說，馬英九是前主席也是前總統，對兩岸關係有一定的想法跟經驗。國民黨面對2024大選會按照黨綱黨章提出兩岸論述，最重要的是未來提名的總統候選人也會有非常明確的論述，但所有基礎都建立在捍衛中華民國、守衛民主自由、維護兩岸和平上。