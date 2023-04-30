今天（30日）是四技二專統一入學測驗第2天，宜蘭考區的考場設在國立宜蘭大學，但今天氣溫偏低，考生只能在走廊吹風溫書，引起陪考師長不滿，批宜蘭大學沒有同理心、不提供休息區，對此宜大表示，接獲反映時有向統測中心請示，但考量考試公平性，必須遵照規定辦理。

今年宜蘭區四技二專入學測驗考生有1359人，昨天氣候正常，宜蘭考區並無爭議事件，但今天氣溫降低、又有降雨，依規定考生是統一在原考場休息，但離開考場的學生要溫書時，只能先待在走廊。

有陪考師長不滿地說，昨天天氣還好，大家也就沒意見，今天下雨又變冷，宜大對於宜蘭子弟沒有一點點同理心，不提供各校考生休息區，讓考生坐在走廊吹風淋雨，連走道也不肯開放，讓學生非得要走都外面淋雨，即使學校與校方溝通，仍然沒有任何友善的回應。

宜蘭大學表示，考試的規範是由統測中心規定，也包括休息區的配置等，考場的休息區只有給佩戴陪考證的陪考教師休息，並沒有提供給考生，如果真的開放反而會引起爭議。

宜大解釋，考前都有與各校代表召開協調會議，師長們到了現場，希望有更多的可能性，宜大在接獲師長反映時，也有跟統測中心回報，統測中心給予很明確的指示，就是維持原來的做法。

宜大表示，相關誤解會盡量說明，如果有沒辦法釐清的部分，會在檢討會議時向統測中心反映，統測中心的做法宜蘭大學也會遵照辦理。