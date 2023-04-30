台中陳女士近日到國軍台中總醫院就診，進入門診大廳時誤踩病人嘔吐物而滑倒，導致陳女士右腿骨折，院方立即協助陳女士就醫；事後家屬po文至臉書控訴院方反悔不理賠，國軍台中總醫30日表示，院方要有繳款收據，始可向保險公司申請理賠賠償陳女士，並非反悔。

據了解，陳女士14日至國軍台中總醫院看心電圖報告，未料途經大廳時踩到嘔吐物跌倒，導致陳女士右腿骨折，院方醫勤組上尉范聿緯、士官長謝翠華及雇員蘇錦綿等人立即上前協助；陳女士於當日下午實施手術開刀，並收治病房休養。

陳婦家屬29日在臉書po文指出，院方長官原先承諾後續醫療花費皆會負責，讓他們安心住院，未料28日出院卻要求他們把所有費用繳清才能出院，他們從上午等到近中午才有長官出來對談，卻反悔說當初指的是由保險負責，讓家屬批「我們訴求只希望貴院負擔所有醫療費用，人都已受傷卻還要我們自己花醫療費用，我們情何以堪」。

國軍台中總醫院30日澄清，因醫院公共意外責任保險申請程序，院方須有繳款收據，始可向保險公司申請理賠賠償陳女士，惟本院作法與陳女士於醫療相關費用及保險申請程序產生認知落差，雙方約定於5月2日上午至太平區公所調解委員會進行調解。

另，有關發生當下志工人員立即通知清潔人員處理，惟院區範圍過大，清潔人員前往現場途中，志工人員先用輪椅將嘔吐物圍住，避免人員踩到滑倒，然仍造成陳女士受傷，院方深感遺憾與抱歉，後續將加強人員機會教育，避免類案肇生。