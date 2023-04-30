新北市政府勞工局30日在市民廣場辦理「2023台越同樂在新北」活動，現場安排台越舞團帶來時下最夯越南舞曲《叮叮噹噹》，越南情歌王子阮文大海也用溫暖的歌聲、正向的歌曲意義鼓勵在台工作的越南朋友們，現場還有越南傳統投壺、竹竿舞及竹琴體驗，熱鬧活動吸引約3000人次到場同樂。

勞工局長陳瑞嘉表示，自2020疫情爆發以來，已經停辦多年的四國活動，終於在今年重行舉辦，市府安排很多越南藝文表演外，還有大家懷念的越南米線、春捲、零食等，希望大家工作以外也能一解鄉愁。

現場也有連結免費的義剪、按摩還有義診活動，尤其感謝慈濟人醫會，勞工局每年舉辦四國文化活動，他們從來沒有缺席，「明天就是五一勞動節，在此也預祝各位勞工朋友勞動節快樂！」

駐臺北越南經濟文化辦事處勞工管理組杜明懷組長表示，越南共有約40萬左右的移民在台灣，不論是工作、生活或求學，雙方在勞動、農業、教育、醫療等方面都有很多的交流，感謝勞工局及明志科技大學舉辦這次活動，也讓越南文化在台灣能更豐富的展現。

勞工局表示，目前新北市的移工已達到9萬4千餘人，其中越南移工有3萬5千餘人，另外越南新住民也有1萬多人，不論在家庭或養護機構從事看護工作，或是製造業及重大公共工程，都可以看到他們的身影，非常感謝越南朋友對新北市的付出與貢獻。勞工局也將陸續舉辦菲律賓、泰國及印尼文化活動，希望在台移工工作之餘也能釋放工作壓力、紓解思鄉情懷。