林可婷養了3隻貓，豐富她的生命也讓她從此吃素，圖為她的愛貓之一波妞。(曹婷婷攝)

民眾帶著寵物前來接受皈依祈福。(曹婷婷攝)

民眾帶著寵物接受皈依祈福。(曹婷婷攝)

長相甜美的林可婷，因緣際會養了3隻貓咪，本身從事司法工作的她，不透露年齡根本沒人猜得出她幾歲；她說，養貓10年，深刻體認每隻貓都有牠們的個性、脾氣，每一個生命都值得被尊重，因此8年前決定吃素，她笑稱，自從吃素再也沒刻意花錢做醫美保養。

關廟護生教育示範園區從2013年成立以來，協助林務局收容進口走私蘇卡達象龜或收養民眾棄養動物以及接受基地前身的畜牧場羊隻等，目前園區共收容乳羊200隻、鸚鵡2隻、牛2隻、象龜40隻及狗7隻，總計251隻動物，有感於國人養寵物比例攀升，今天首度舉辦「萌寵生命故事」分享，同時穿插皈依祈福等活動。

許多飼主帶著貓、狗、鸚鵡等寵物接受法師祈福，也有民眾帶著已逝或失蹤的毛小孩照片，前來祈福，有飼主說，儘管愛狗離世多年，仍然覺得心裡有缺口，今天接受完宗教祈福，內心好過一點。張小姐帶來貓咪、鸚鵡共5隻動物接受祈福，她說，寵物很有靈性，希望牠們下輩子投胎成為「真正的家人」。

養貓的林可婷帶著仔仔、波妞、米米3隻貓咪前來接受皈依祈福，她除了分享與家中貓咪相遇的故事，也聊到自從養了貓咪，不忍心再吃肉食，從此茹素至今8年，吃素帶來很多好處，她笑稱，最明顯的應該是再也不用把錢花在醫美上。

而當林可婷分享自己今年已經40歲時，也引來驚呼，因外表完全看不出來，還被形容根本是「逆齡」，愈活愈年輕。

主辦單位指出，活動主軸希望傳遞尊重生命、貫徹寵物是家人的精神，吸引上千民眾參與，福智護生專員陳奕成鼓勵大眾珍惜與寵物相遇的時光，透過學習讓心靈提升體會到生命真諦，進而關愛萌寵的身心，彼此相依相伴，自然就能做到陪伴照護牠們生老病死不棄養。