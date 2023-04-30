程大川的訃聞。（民眾提供）

竹聯幫副幫主、幫內「八大長老」之首的程大川，5日猝逝，享壽72歲。根據其訃聞，治喪委員會沒意外由幫主「么么」黃少岑領銜，擔任主任委員，大老張安樂、吳敦任榮譽主委，前國策顧問黃承國則掛名副主任委員，竹聯幫內其餘堂主要角也分任治喪委員。告別式將於5月9日上午在北市一殯舉行，警方估計恐有萬人到場送別，連日已派員約制，屆時也將大陣仗蒐證。

據了解，程大川曾經被認為有資格接掌下一任竹聯幫主，是竹聯幫「南堂」創幫大老。程4月5日清晨，因突發性心肌梗塞在送醫途中不幸過世，享壽72歲。

警方掌握，程大川曾在政府一清掃黑專案時，被檢肅送往綠島管訓。但在2000年之後，行事轉趨謙和低調，不再逞凶鬥狠，也走上從商之路。據悉他和嘉義大咖聞人陳盈助交情深厚，也與柬埔寨領導階層有熟稔。程的訃聞中，陳盈助名列治喪委員會的副主委之一。

因程大川江湖輩分極高，以2019年天道盟前盟主蕭澤宏在新北市公祭近萬人參加估算，程大川這場告別式人數不會少於蕭澤宏，北市警方連日來加強約制幫派，屆時也將大陣仗蒐證，不容幫派藉公祭串連壯大聲勢。

消息指出，竹聯幫對警方表示會自制，不會刻意動員「比排場」造成治安觀感不佳。不過警方仍認為，全台各幫派、角頭，難免到場致意，以2005年「黑道最後仲裁者」蚊哥許海清、2014年天道盟精神領袖、綽號「圓仔花」鄭仁治和2019年蕭澤宏的告別式推估，這場公祭恐怕也是萬人送別的盛大喪禮。

由於竹聯幫仁堂旗下的明仁會、弘仁會，連月來因為高調春酒宴、新北槍擊案，被警方點名掃蕩。日前警政署長黃明昭也指出，面對幫派舉辦的各項公開活動，警方應採實施事前約制、事中盤查、事後檢肅等因應作為，以壓制幫派氣焰。

因此，這場江湖葬禮，格外引發關注。警方希望在尊重喪家的情況下，讓告別式順利圓滿舉行，別節外生枝。