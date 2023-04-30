立法院近期三讀通過農委會升格農業部，外界原本看好主委陳吉仲成為首任農業部長，然而資深媒體人吳子嘉27日卻在中天網路節目《新聞千里馬》爆料，稱自己聽到消息，前衛福部長陳時中將擔任農業部部長，引發熱議。對此，媒體人張禹宣今（30）日就表示，「以激起的民怨來說，如今能夠超越『陳吉仲障礙』的人選，恐怕非陳時中莫屬，也只有他一人」，引發討論

張禹宣30日在臉書上表示，近期傳出農業部長可能由陳時中接任的消息，外界紛紛用酬庸、外行，譏諷「通才」批評民進黨末代政務官擺爛。對此，張禹宣也提出3點理由諷刺「樂觀其成」，首先「即便是農業專業出身，陳吉仲已經證明『政治掛帥』下，誰來都會把業務搞的一團亂，崩跌的崩跌、價漲的價漲、滯銷的滯銷，唯獨不缺的就是眼淚與哽咽。張禹宣認為，「以激起的民怨來說，已經創造出政治人物的高標，對於民進黨2022大敗功不可沒，如今能夠超越『陳吉仲障礙』的人選，恐怕非陳時中莫屬，也只有他一人」。

再來，張禹宣更諷刺，陳時中酒國英雄的形象深植人心，就像最廣為人知的紅酒照，當中的紅酒就是由葡萄所釀成。以此為利基，陳時中當農業部長，可以藉由己身的千杯經驗與現成的人脈，將大量滯銷的農產品引介給酒商，研發各式各樣的釀造酒，藉以解決農民的困境，又刺激台灣的經濟一舉兩得。

同時張禹宣也提到，就專業性而言，比起牙醫陳時中在指揮中心創造的災難，更適合來到農業部發揮「小吃店」精神的傳奇，將各種採購發給地方的「小農」，真正將政府資源用在栽培扶植「殷實農民」，說不定能創造出另一個台灣奇蹟。最後張禹宣強調，「雖然是反串，但必須認真說，少了陳時中，生活中一堆槽都不知該往哪吐了」。