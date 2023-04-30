女大生當時騎乘的機車。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

太母湯！彰化市19歲李姓女大學生，前晚騎機車行經埔南街，轉彎後竟看到一台小型無人機迎面而來，嚇得她當場摔車，該事故畫面今天在社群曝光後，網友驚呼「夭壽哦，在馬路上飛無人機！」被害李女大生見事件引發網友熱議，自嘲說「我很抱歉沒有冷靜停下車來，而是為了閃無人機而摔車，讓大家笑笑！」

從曝光的畫面可看到，當時李姓女大生騎機車轉彎後，隨即有一台小型無人機朝她迎面飛來，她疑為閃避而捽車，肇事的無人機則停留一下後，再飛往路旁民宅內。

嚇到女大生的空拍機所有人是一名63歲的陳姓男子，陳男說，他沒有去考無人機操作證照，該台小型無人機也沒有登記，「純粹玩好玩的啦！」他強調，該台無人機只是小型的兒童玩具飛行器，是他在跳蚤市場花250元買，平常就在住家附近玩。

彰化交通小隊長 汪世章指出，這起無人機與機車騎士的事故發生在28日晚上9點多，陳姓民眾當時操作一台小型的無人機在事發路段飛行，疑因操作不當，造成該台小型無人機差點撞上騎機車的李姓女子，使李女受到驚嚇而摔車，手部也受到擦挫傷。

江世章說，目前可以確定的是，無人機就算有合格證照，也不能在夜間飛行，也就是不得於日落後至日出前之時間飛航，更何況肇事的無人機是否有證照仍待進一步調查，而經查李女應該沒有直接被無人機撞上，只是被迎面飛來的無人機嚇到摔車。

《民航法》中針對遙控無人機的罰則，但規範的是250公克以上的無人機，250公克以下的不用註冊，沒有開罰的問題，不過，警方強調，無人機造成事故仍需負起交通責任，以及傷害、損失賠償，將會傳訊陳男到案說明。

交通部民用航空局規定指出，為何會限定無人機不得於日落後至日出前之時間飛航，是因為考量到人體視線對夜間周遭環境無法精確掌握，操作人必須隨時監控遙控無人機及周遭狀況，無人機雖裝有位置燈號以利操作人員判斷其姿態、方位，但於夜間對周遭環境感知能力仍不足以完成避讓程序。

經參酌各國相關規定，遂訂定不得於日落後至日出前之時間飛航；此外，日出及日落時間，依中央氣象局公布之時間為準。