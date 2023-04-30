2024大選即將到來，副總統賴清德29日南下高雄參加「高雄市信賴之友會成立大會」，他提及自己當選總統會將台灣南北平行發展，並推廣營養政策。對此，高市議員黃紹庭質疑賴清德對高雄發展既陌生又無知，如何讓人「信賴台灣」？並點出賴清德「三不知」。

針對賴清德29日在高雄市信賴之友會成立大會上的演說，黃紹庭認為賴清德有「三不知」，包括不知「高雄人還在用命打拼」、「高鐵沒進市中心怎麼做南部的火車頭」、「高雄人平均壽命六都最短」。質疑賴清德對高雄陌生又無知，根本無法讓人「信賴台灣」。

黃紹庭表示，民進黨在高雄長期執政，目前高雄8席立委也是民進黨全拿，但迄今高雄的產業結構，還是以重工業的鋼鐵、石化、造船為主的「勞工城市」，且而高雄公安事件頻傳，時而石化廠傳爆炸聲與大火，時而工廠發生意外。賴清德說「不捨高雄人過去用命在打拚」，他可能不清楚高雄人其實到現在還是用命在打拚。

黃紹庭指出，賴清德說要打造健康台灣，但根據內政部統計，2021年全台灣人平均餘命80.86歲，其中高雄人平均餘命只有79.96歲，是六都中，唯一不到80歲的都市。高雄人短命又不敢生、不敢住，賴清德跟高雄市長陳其邁知道嗎？

黃紹庭批評，民進黨政府不讓高鐵進到市中心，沒有高鐵「三鐵共構」的高雄火車站，未來不只將成為全國最大的車站「蚊子館」，也將影響高雄百年發展，賴清德說要「讓高雄當成發展的火車頭」這番話，聽在高雄人的耳裡，顯得格外諷刺與無奈。