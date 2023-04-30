張雲鵬在晚會中特別以台大校友及大學長的身份，鼓勵畢業生要勇於發揮創意、勇敢追夢，尤其在AI、區塊鏈等金融科技驅動下，跨域整合及靈活學習的能力是不被時代淘汰的不二法門，即使自己已經年近七旬，還是每天都在學習新知。華銀也以最實際的作為支持學生發展，每年捐贈台灣大學學生獎助學金、社團活動經費，及補助學生出國交換計劃，讓學生無後顧之憂地跨出實踐理想的第一步。

於此同時，華銀積極落實在地經營及社會共好，持續與知名大提琴家張正傑合作，在台大分行舉辦音樂會，美妙樂曲鼓舞人心，獲得廣大迴響，也牽起彼此的繫盼。近年華銀積極推動數位轉型，今年2月更成立金融科技部，大舉招募數位及資訊人才，厚植「創新、數據、敏捷」三大核心科技力 以提供客戶更優質的數位服務。

因此，華銀今年起將與台灣大學管理學院生涯發展服務中心(CARDO)攜手合作，共同打造專業領域學習平台，邀請台大學生接觸及認識金融業的點點滴滴，培育學生演練職場軟實力，同時也為企業帶進新氣象，期待吸引更多優秀人才共創數位金融新未來。

張雲鵬表示，期待畢業生能為企業注入動能，也將協助新鮮人開拓更寬廣的視野，華銀未來不僅將與台灣大學展開更密切、更多元的合作，也將開放更多機會給有志一同的社會新鮮人前進金融業打拼，秉持「信賴、熱忱、創新」精神，積極落實社會共好，由上而下持續深化ESG理念，力求達成永續經營的願景。