烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）近日接受專訪時表示，如果俄羅斯軍隊攻進位在基輔的烏克蘭總統府，他不會投降，坦承有配槍，會奮戰到最後一刻，強調如果出現「烏克蘭總統被俄羅斯人俘虜」的新聞頭條，那將會是恥辱。

烏克蘭「1+1」電視近日專訪澤倫斯基。

綜合烏克蘭媒體、路透社報導，烏克蘭「1+1」電視台28日公開澤倫斯基的專訪，主持人回顧俄軍去（2022）年春季一度攻到基輔近郊、甚至俄軍暗殺小組數度進入基輔執行任務未果的情形，澤倫斯基表示，他已經做好了戰鬥到死的準備，甚至他自己也有配槍。

他說，「沒有人會被俘虜，因為我們對班科瓦街（Bankova Street）進行了非常認真的防禦準備，我們會在那裡直到最後一刻。」烏克蘭總統府就位在基輔班科瓦街。

當被問到他是否配槍時，澤倫斯基坦承自己有配槍，也有練習開槍，「我們有裝有武器的箱子，有彈藥桶，我有槍，我知道如何開槍。」

他接著說：「你能想像『烏克蘭總統被俄羅斯人俘虜』（指新聞頭條）嗎？這是恥辱，我相信這會是恥辱。」

當被問及如果被俘虜，他是否會自戕，他強調會反擊，避免自己被俘虜，「不不不，不會對我自己（開槍），肯定會射回去。」

澤倫斯基也被問道為何戰爭爆發後不離開基輔，他說很多人都建議他到其他地方避難，「如果我去了，首都被佔領的風險就更大」，他說他讀過很多歷史，「如果首都淪陷，領袖跑了，那就沒有國家了。」