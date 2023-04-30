國家自然公園管理處在部分休息區設有急救箱，提供含DEET成分的防蚊液供登山客免費使用，可降低恙蟲攀附率。（國家自然公園管理處提供／袁庭堯高雄傳真）

衛服部疾管署的恙蟲病宣教資料。（衛服部疾管署提供／袁庭堯高雄傳真）

專家提醒，野生動物身上還有大量、未知的傳染病源，民眾千萬要保持距離，更不要再有餵食行為。（本報資料照）

國家自然公園管理處5月27日上午將在壽山國家自然公園遊客中心舉辦「當斯文猴遇上羊毛氈」手做趣味活動，採報名收費制，詳情可上網查詢。（國家自然公園管理處提供／袁庭堯高雄傳真）

恙蟲病5月將進入高峰期，有6成致死率，柴山是全高雄染病密度最高區域，平均每年有10多名感染案例。學者今年研究發現，柴山獼猴身上已有恙蟲寄生，更有人畜共通的疱疹B病毒、阿米巴原蟲，致死率相當高。國家自然公園管理處呼籲民眾，上山不要再餵食、接近、接觸獼猴，以免惹禍上身。

柴山是恙蟲病高風險區，自管處統計近3年來，柴山每年恙蟲病感染病例約6至16件。恙蟲透過鼠類傳播，幼蟲平時停留在較低矮的植物末端，待人經過接觸時上身，吸取血液或組織液時將病毒注入人體，潛伏1至3周後患者才會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大、叮咬處紅色焦痂等症狀。若不及時警覺就醫，致死率可達6成。

「我穿長褲長袖還是被咬！」自管處志工邱信龍2020年7月上柴山，前往龍泉谷途中，被恙蟲鑽進褲管後叮咬左膝蓋窩，回家一周後出現感冒症狀，小便越來越黃，小診所開藥治療無效，拖著虛弱的身體前往大醫院才驗出恙蟲病，緊急投藥治療撿回一命。康復迄今快3年，被叮咬的紅點周圍皮膚仍呈現明顯黑斑。

阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏強調，民眾在戶外盡量不要去觸碰植物，回家後可檢查身體有無不明紅點。若出現不明原因發燒或感染症狀就要提高警覺，及時就醫驗血，透過抗生素治療可有效治癒。

專門研究野生動物、國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳貞志在2014年的監測研究就發現，恙蟲透過老鼠的傳播進入山林，不只傳給人還傳給獼猴，獼猴染病的症狀及死亡率均和人類差不多，一隻獼猴身上甚至可寄生10多隻恙蟲。

陳貞志強調，今年新的監測計畫剛啟動，尚未進入夏季高峰期，就已監測到柴山的獼猴帶有恙蟲。恙蟲確實有機會透過獼猴傳給人類，但好在獼猴有理毛習慣，可大幅降低傳播機率。

「獼猴身上還有比恙蟲更可怕的病毒和寄生蟲！」陳貞志的研究更發現，獼猴身上還出現人畜共通、致命性更高的疱疹B病毒（導致腦炎）、阿米巴原蟲（導致痢疾），成年獼猴因生存空間緊迫造成抵抗力下降、染病率更是百分之百。前年就發生一名大陸獸醫師處理獼猴樣本時，不慎感染疱疹B病毒，因腦炎死亡的案例，東南亞也處處可見相關案例。

陳貞志表示，柴山遊客、獼猴密度均高，彼此活動空間高度重疊，民眾難免會接近、觸摸到獼猴曾經碰觸的植物或區域，遑論親密接觸帶來的超高染病風險。他慎重提醒，野生動物身上還有大量、未知的傳染病源，民眾千萬要保持距離，更不要再有餵食行為。

為宣達獼猴保育、共存的正確觀念，自管處5月27日上午將在壽山國家自然公園遊客中心舉辦「當斯文猴遇上羊毛氈」手做趣味活動，採報名收費制，詳情可上國家自然公園全球資訊網網頁及臉書粉絲頁查詢