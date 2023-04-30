台灣運彩T1聯盟季後賽首輪賽事30日續在台南開打，這次高雄全家海神無視客場逆境，靠著布銳克曼飆進5顆三分球，拿34分、12助攻，于煥亞也投進6顆三分球，貢獻26分，最後以124比103力退地主台南台鋼獵鷹，也把首輪打成1勝1敗平手，接下來G3將於5月3日移到高雄巨蛋舉行。

不同前役一開賽的低迷，布銳克曼今天一開始就接連投進兩顆三分球，幫助海神打出15比2強勢開局，不過獵鷹慢慢回穩，靠著布拉、韓杰諭、陳靖寰等人火力追上，打完首節，海神仍以31比28領先，靠的是余純安的壓哨三分球。

海神次節開始又打出10比1，甚至靠著于煥亞、蘇文儒、布銳克曼等人接連投進三分球，打出18比4猛攻，海神取得22分大幅領先，上半場結束，海神70比50領先，光在上半場，海神投進11顆三分球，其中布銳克曼包辦4顆。

可是第三節場上局面因為布銳克曼提前4犯，亞歷山大更被吹技術犯規，剛好犯滿離場，獵鷹趁機打出12比0追上，甚至追到只差5分，不過獵鷹始終無法繼續縮小差距的主因，還是守不住海神的三分火力，尤其是下半場換于煥亞爆發。

來到末節一開始，阿修羅激烈抗議自己的乾淨火鍋被吹犯規，結果換來兩次技術犯規被趕出場，裁判的哨音再次嚴重影響比賽，接下來海神打出誇張11比0攻勢，打到最後4分多鐘，重新擴大領先到19分，幾乎提前宣告海神勝局。