中華職棒昨（29）在天母棒球場由味全龍對戰中信兄弟，吸引不少觀眾欣賞這場「龍象大戰」。豈料，今(30)日，味全龍卻在臉書上曝光吉祥物「威弟」遭到球迷擊打頭部的消息，鄭重呼籲球迷們能夠在觀賽之餘也能遵守規範。

昨日「龍象大戰」吸引滿場觀眾進場觀賽，1萬名觀眾在現場為各自支持的球隊們吶喊歡呼，然而，數量眾多的觀眾原是喜事一樁，現場卻意外發生味全龍的吉祥物「威弟」遭人擊打頭部的情況。

對此，味全龍今日在官方臉書上鄭重發出聲明，指出：「昨日賽後散場，威弟在與球迷擊掌時遭擊打頭部，有暈眩嘔吐之情況，所幸就醫觀察後無大礙。」並再次向球迷們提醒，請大家愛惜威弟、保護威弟，嚴禁任何肢體接觸、拉扯、擊打等行為，觀賽激情之餘也請遵守規範避免觸法。

而消息曝光後，也引發網友討論聲浪，不少人發聲希望「愛護威弟」，留言：「是誰欺負我最喜愛的威弟，已發出嚴正譴責！決不允許球場暴力！」、「請愛惜吉祥物們，真的不要亂碰亂摸，祝威弟早日康復。」此外，中信兄弟的吉祥物們「小翔、艾比」也留言：「嗚嗚請愛惜我們，我們那麼可愛。」