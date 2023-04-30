家戶準備各式佳餚讓民眾享用。（李京昇攝）

民眾黨主席柯文哲、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場體驗。（李京昇攝）

柯文哲體驗挑扁擔。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮四庄媽祖，是地方重要信仰中心，每年都會前往雲林縣北港朝天宮進香，今天四庄媽回鑾遊庄遶境，並駐駕竹仔林庄頭，家家戶戶準備飯菜慰勞信眾，萬人「吃飯擔」也成為地方年度盛事，今天中午熱鬧登場，湧入大批人潮共襄盛舉。

逾百年歷史的通霄四庄媽祖沒有建廟，多年來由通霄鎮平元里北勢庄、圳頭里圳頭庄、梅南里梅樹腳庄、平安里竹仔林庄等四庄，輪流擲筊選出值年爐主供奉，每年進香回鑾遊庄後，地方上擺出「飯擔」，慰勞隨香信眾、陣頭與工作人員。

根據文史資料，最早「飯擔」只是為了慰勞參與遶境的信眾，當時人數頂多百餘人，沒想到信眾口耳相傳下，吸引愈來愈多人參與，甚至有人遠從其他縣市來到通霄共襄盛舉，信徒、居民熱情擺出的各式佳餚越來越「澎湃」，攤位多達百攤，「吃飯擔」場面接近上萬人場面。民眾黨主席柯文哲、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人也到場共襄盛舉。

今天媽祖隊伍駐駕竹仔林庄頭，家戶準備米粉、油飯、雞肉、滷蛋、焢肉等美食，還有仙草等各式飲料，飯擔綿延好幾百公尺，沿路都有美食攤位，美費提供民眾、信徒享用，許多人攜家帶眷前往，當街大快朵頤，場面相當熱鬧。