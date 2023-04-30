穿著雲南少數民族服飾的婦女分持數十支火把進場。（黃子明攝）

穿著雲南少數民族服飾的婦女分持數十支火把進場，並把部分火把交給與會貴賓共同點燃篝火盆，熊熊烈火照亮現場。（黃子明攝）

穿著雲南少數民族服飾的婦女分持數十支火把進場，並把部分火把交給與會貴賓共同點燃篝火盆，熊熊烈火照亮現場。（黃子明攝）

各民族男女穿戴傳統族服走秀，展現各自文化特色。（黃子明攝）

各民族男女穿戴傳統族服走秀，展現各自文化特色。（黃子明攝）

各民族男女穿戴傳統族服走秀，展現各自文化特色。（黃子明攝）

桃園龍岡米干節火把祈福儀式後有專業表演者演出泰國與印度等不同國家舞蹈。（黃子明攝）

桃園龍岡米干節火把祈福儀式後有專業表演者演出泰國與印度等不同國家舞蹈。（黃子明攝）

米干節火把祈福最後進行打歌活動，少數民族與民眾打歌繞場。（黃子明攝）

米干節火把祈福最後進行打歌活動，少數民族與民眾打歌繞場。（黃子明攝）

米干節火把祈福最後進行打歌活動，少數民族與民眾打歌繞場。（黃子明攝）

參加火把祈福活動後的婦女相擁打招呼。（黃子明攝）

婦女穿上各民族傳統族服參加踩街活動，沿路邊走邊跳舞。（黃子明攝）

婦女穿上各民族傳統族服參加踩街活動，沿路邊走邊跳舞。（黃子明攝）

婦女穿上各民族傳統族服參加踩街活動，沿路邊走邊跳舞。（黃子明攝）

婦女穿上各民族傳統族服參加踩街活動，沿路邊走邊跳舞經過忠貞新村著名的國旗屋。（黃子明攝）

踩街隊伍經過忠貞新村圓環的浴佛現場。（黃子明攝）

小朋友穿上各民族傳統族服參加火把節及踩街活動。（黃子明攝）

參加米乾結的外地小朋友（前右、中）穿上當地民族傳統族服，與龍岡少數民族婦女合影。（黃子明攝）

婦女穿上各民族傳統服飾形式有經過改良，加入不少現代元素，款式與傳統不再一致，但仍有各族原有文化符號，色彩依舊強烈豐富。（黃子明攝）

桃園龍岡米干節今年會場改在龍岡異域故事館廣場，現場販售許多雲南及泰緬美食。（黃子明攝）

疫情解封，保有濃厚雲南及緬、泰、寮金三角文化風情的桃園龍岡米干節，29日晚上舉辦火把節及踩街活動，吸引許多來自各地族人與民眾參加，今年會場改在龍岡異域故事館廣場，場地較小，卻把人流引進忠貞新村，附近餐廳湧入人潮，氣氛非常熱烈，大家摘下口罩跳舞踩街，點燃火把祈福後一起打歌同樂，後續仍有兩天活動可以讓民眾體會異域風情。

29日踩街活動以雲南少數民族服飾為主，苗族、傈僳族、哈尼族、彝族、瑤族等各民族人士紛紛穿戴傳統服飾，現身在龍岡附近街頭與店家，不少參加活動民眾也穿上租來的少數民族服裝拍照留念，一時很難讓人辨識族群真實身分，異域第二代、第三代也都穿上族服，但有的小朋友被問到是哪一族，卻有人答稱不知道，引來大家哈哈大笑，不過穿上色彩亮麗的服裝，仍讓小朋友露出新鮮又愉快的笑容。

由於服飾材料在台灣取得不易，據現場婦女表示，頭飾是她們自己手做，許多飾物原料都採購自網路，也有人自緬泰等地帶回，衣服有專業服裝設計老師協助設計再縫製，形式有經過改良，加入不少現代元素，款式與傳統不再一致，但仍有各族原有文化符號，色彩依舊強烈豐富。

受限今年場地較小，晚上火把節的火把進場儀式，舉火把的婦女擠在狹小通道行進，工作人員不斷提醒旁觀民眾不要靠近，以避免危險，火把進場交給與會貴賓後，大家一起點燃篝火盆中的木材，照亮篝火盆上方高聳的鐵架與彩帶，將活動帶到最高潮。

點火儀式後舞蹈表演隨即展開，除了各族傳統舞蹈表演，也有專業表演者演出泰國與印度等不同國家舞蹈，展現異域文化的多元與包容；接著各民族傳統服裝走秀登場，不同世代的各族人穿戴傳統族服走秀，年長族人儀態穩健，小小模特兒也頗具架勢，既展現自身族群文化特色，也具有傳承意味。

最後登場的打歌活動，各族人帶著傳統樂器開始打歌繞場，現場民眾也跟著加入隊伍同歡，眾人圍繞篝火盆形成數個同心圓唱唱跳跳，為今年龍岡米干節第一場火把祈福之夜畫下句點。