疫情解封，保有濃厚雲南及緬、泰、寮金三角文化風情的桃園龍岡米干節，29日晚上舉辦火把節及踩街活動，吸引許多來自各地族人與民眾參加，今年會場改在龍岡異域故事館廣場，場地較小，卻把人流引進忠貞新村，附近餐廳湧入人潮，氣氛非常熱烈，大家摘下口罩跳舞踩街，點燃火把祈福後一起打歌同樂，後續仍有兩天活動可以讓民眾體會異域風情。
29日踩街活動以雲南少數民族服飾為主，苗族、傈僳族、哈尼族、彝族、瑤族等各民族人士紛紛穿戴傳統服飾，現身在龍岡附近街頭與店家，不少參加活動民眾也穿上租來的少數民族服裝拍照留念，一時很難讓人辨識族群真實身分，異域第二代、第三代也都穿上族服，但有的小朋友被問到是哪一族，卻有人答稱不知道，引來大家哈哈大笑，不過穿上色彩亮麗的服裝，仍讓小朋友露出新鮮又愉快的笑容。
由於服飾材料在台灣取得不易，據現場婦女表示，頭飾是她們自己手做，許多飾物原料都採購自網路，也有人自緬泰等地帶回，衣服有專業服裝設計老師協助設計再縫製，形式有經過改良，加入不少現代元素，款式與傳統不再一致，但仍有各族原有文化符號，色彩依舊強烈豐富。
受限今年場地較小，晚上火把節的火把進場儀式，舉火把的婦女擠在狹小通道行進，工作人員不斷提醒旁觀民眾不要靠近，以避免危險，火把進場交給與會貴賓後，大家一起點燃篝火盆中的木材，照亮篝火盆上方高聳的鐵架與彩帶，將活動帶到最高潮。
點火儀式後舞蹈表演隨即展開，除了各族傳統舞蹈表演，也有專業表演者演出泰國與印度等不同國家舞蹈，展現異域文化的多元與包容；接著各民族傳統服裝走秀登場，不同世代的各族人穿戴傳統族服走秀，年長族人儀態穩健，小小模特兒也頗具架勢，既展現自身族群文化特色，也具有傳承意味。
最後登場的打歌活動，各族人帶著傳統樂器開始打歌繞場，現場民眾也跟著加入隊伍同歡，眾人圍繞篝火盆形成數個同心圓唱唱跳跳，為今年龍岡米干節第一場火把祈福之夜畫下句點。
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