氣象局長鄭明典分享最新預測圖，指出孟加拉灣與南海濕度皆低，近期影響台灣的水氣不多。（圖／翻攝鄭明典臉書）

氣象專家吳德榮指出，下周日（7日）梅雨季第一道移動性鋒面抵達台灣，鋒面結構模式還在調整，需要持續觀察，中央氣象局局長鄭明典則在臉書分析，目前南海整體濕度較乾，北上的水氣因此偏弱，預估台灣偏乾天氣會再持續一陣子。

「明天是5月1日勞動節，也是梅雨季的開始」，鄭明典今日在臉書貼出氣壓濕度分布圖解釋，通常4月底5月初，孟加拉灣(大箭頭)水氣會逐漸增多，常常在這段時間會有氣旋發展，今年還有很明顯的反氣旋，相對濕度非常低，進度有點落後。

至於南海這邊(小箭頭)受副高影響，偏乾也是正常，不過今年又更乾，偶爾沿副高邊緣北上的水氣都偏弱，鄭明典預測「目前看起來，台灣還會持續一段偏乾的天氣」。

氣象局預報指出，下周日（7日）將有鋒面接近臺灣北部海面，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；8日、9日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。