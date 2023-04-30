氣象專家吳德榮指出，下周日（7日）梅雨季第一道移動性鋒面抵達台灣，鋒面結構模式還在調整，需要持續觀察，中央氣象局局長鄭明典則在臉書分析，目前南海整體濕度較乾，北上的水氣因此偏弱，預估台灣偏乾天氣會再持續一陣子。
「明天是5月1日勞動節，也是梅雨季的開始」，鄭明典今日在臉書貼出氣壓濕度分布圖解釋，通常4月底5月初，孟加拉灣(大箭頭)水氣會逐漸增多，常常在這段時間會有氣旋發展，今年還有很明顯的反氣旋，相對濕度非常低，進度有點落後。
至於南海這邊(小箭頭)受副高影響，偏乾也是正常，不過今年又更乾，偶爾沿副高邊緣北上的水氣都偏弱，鄭明典預測「目前看起來，台灣還會持續一段偏乾的天氣」。
氣象局預報指出，下周日（7日）將有鋒面接近臺灣北部海面，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；8日、9日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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