台灣目前約有200萬名慢性腎衰竭患者，其中近10萬人正在接受洗腎治療，醫師表示，從正常腎功能衰退到洗腎需要25~30年，民眾可透過6方式搶救腎臟功能，以延緩腎功能衰退的速度，例如多攝取富含抗氧化的食物、腎友專用的抗氧化劑保健品。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，慢性腎衰竭是一個複雜的過程，氧化壓力扮演著非常重要的角色。研究發現，氧減少氧化壓力與積極增加抗氧化治療，可延緩腎衰竭速度。

洪永祥表示，要減少氧化壓力可從兩方面著手，一為減少氧化壓力，另一為積極增加抗氧化能力。前者可藉由避免不當生活習慣，例如熬夜、含糖飲料、高油鹽糖飲食等；其次為減少來自慢性疾病的氧化壓力，例如糖尿病、高血壓等疾病。

至於積極增加抗氧化能力則為抗氧化治療。他表示，腎友可採用抗氧化飲食，食用富含抗氧化劑的食物，但此法適用腎絲球過濾率仍有45分以上、不用限磷鉀者，攝取豐富維生素C與E、超級抗氧化食物如柑橘類、堅果、藍莓、地瓜葉、南瓜、魚油、芝麻等。

第二為，多攝取抗氧化劑保健品，腎絲球過濾率低於45分者，可口服抗氧化劑補充物，例如魚油、茄紅素、益生菌、薑黃素、花青素、多酚等。但他提醒，因腎病飲食需限制磷與鉀，臨床常見服用抗氧化保健品導致高血鉀、高血磷者，因此要選擇腎友專用的抗氧化保健品。

第三為運動。腎友應選擇適當的運動方式和強度。第四為管理慢性疼痛，例如可請醫師開立不傷腎的止痛藥。第五為控制血壓、血糖、血脂、尿酸。第六為管理壓力，例如溫泉、腹式呼吸、靜坐冥想等。