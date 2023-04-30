為了讓客人保持新鮮感，許多夾夾樂不時會更新獎品，最近零食就成為許多夾夾樂的熱門獎品。一位男子分享，某天他花了2千元在某店家夾了娃娃和零食，沒想到戰利品只有約3支娃娃和9盒小泡芙，讓他直呼自己根本是盤子，不如去賣場買就好，許多網友看了之後也紛紛笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，曬出一張他在夾娃娃機店的一箱戰利品，裡面可以看到除了約有3支中型娃娃、9盒口味各異的小泡芙，原PO則表示，「早知道，2000元夾這些，去賣場買就好就好，我是不是盤子？」

一位男子花了2千元玩夾夾樂，不過戰利品讓他直呼自己根本是盤子，不如去賣場買就好。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「好大的盤子」、「場主轉型就是需要各大盤子」、「你是易碎的盤子」、「有盤子，台主才能生存下去啊！」、「夾完才知道是盤子已經太慢惹」、「哈哈哈哈哈哈，比盤子還盤子」、「你確實是盤子無誤，通常夾不中就會收手了，還能一直夾，夾到2千塊，越夾挫折感越重，佩服你」。

不過也有不少人安慰原PO，「一開始的學費都是正常的～想想你還賺到了玩、投錢和掉下來的爽度」、「開店都是要賺錢的，重點是遊戲體驗，就當娛樂費，你就不會覺得你是盤子了，就好像你去唱歌去打保齡球一樣意思。這樣說你應該能理解吧？」、「總是要繳一些學費」、「你就當繳學費」。