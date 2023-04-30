近日YouBike 2.0進駐東港大鵬灣，大鵬灣單車站業者羅博原不怕生意被搶反而直呼超期待，他認為能吸引更多人來大鵬灣騎單車、把餅做大最重要。（謝佳潾攝）

近日YouBike 2.0進駐東港大鵬灣，大鵬灣單車站業者羅博原不怕生意被搶反而直呼超期待，他認為能吸引更多人來大鵬灣騎單車、把餅做大最重要。（謝佳潾攝）

近日YouBike 2.0進駐東港大鵬灣，大鵬灣單車站業者羅博原不怕生意被搶反而直呼超期待，他認為能吸引更多人來大鵬灣騎單車、把餅做大最重要。（謝佳潾攝）

近日YouBike 2.0進駐東港大鵬灣，預計設有4個站點，對此，大鵬灣單車站業者羅博原不怕生意被搶反而直呼超期待，他認為能吸引更多人來大鵬灣騎單車、把餅做大最重要，所以他也不計成本自辦活動吸客，將5月訂為溫馨甜蜜月舉辦2場免費騎車活動，同時也為7月的周年活動暖身。

屏縣府積極推動公共自行車，預計在大鵬灣設置4個YouBike 2.0站點，分別是遊客中心、濱灣公園、青洲濱海遊憩區、潮口平台，目前後2處已建置完成，前2處建置中，有民眾不禁感嘆，想當初要在大鵬灣借騎單車有多不易，如今反而選擇變多了。

2019年，東港大鵬灣在BOT業者退場後，一直處於遊客無單車可租的窘境，直到去年鵬管處與BOT業者的仲裁案告一段落、重新啟動國際休閒特區招商後，這條曾被票選為全台十大自行車道、16條精選路線之一的大鵬灣環灣自行車道，才又絕處逢生。

熱愛單車的東港民宿業者「鐵哥」羅博原拿下標案後，將大鵬灣單車站經營得有聲有色，不再讓遊客敗興而歸，但如今遇上YouBike 2.0進駐大鵬灣、還將設置4個站點，羅博原坦言，租車生意多少會受到影響，但他很期待之後的發展。

羅博原笑說，其實出租單車不是他成立大鵬灣單車站的初心，推動單車遊程才是他的主要出發點，所以單車站與YouBike 2.0的市場定位及客群不同，他不但不用擔心被搶客，反而覺得能藉此把餅做大、吸引愈來愈多人來大鵬灣騎單車。

他強調，地方要發展觀光，最重要的是把人吸引過來，不能市場還沒做大就擔心生意被搶，所以他也一直思考如何吸引遊客，恰巧5月有母親節以及取「我愛你」諧音的520，因此決定將5月訂為溫馨甜蜜月，並在這2天免費提供媽媽以及情侶免費騎單車。

他說，這2場免費騎單車活動是為7月單車站周年慶暖身，屆時他將與其他觀光業者合作推出闖關模式的單車遊程，讓遊客騎進東港、深度認識東港之美。