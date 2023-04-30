富邦金最新的董監提名名單中，最令人關切的是富邦金二董獨子蔡承儒首度入列，取代台北富邦銀行董事長陳聖德，是否牽動未來的高層人事異動與第三代接班，格外引發市場矚目。

另外，玉山金控也公告最新董事提名名單，包括黃男州、麥寬成、陳威翰、吳建立、陳美滿、陳茂欽與林隆政等人，其中過去一直在名單中的玉山銀行創辦人黃永仁意外不在名單中，由於玉山金過去在世代接班話題上一直引起市場關切，也傳出黃永仁可能退休交由黃男州帶領專業團隊正式接棒，此名單出爐引發此話題再起，也將成為今年股東會董監改選下的焦點。