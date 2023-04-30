富邦金最新的董監提名名單中，最令人關切的是富邦金二董獨子蔡承儒首度入列，取代台北富邦銀行董事長陳聖德，是否牽動未來的高層人事異動與第三代接班，格外引發市場矚目。
另外，玉山金控也公告最新董事提名名單，包括黃男州、麥寬成、陳威翰、吳建立、陳美滿、陳茂欽與林隆政等人，其中過去一直在名單中的玉山銀行創辦人黃永仁意外不在名單中，由於玉山金過去在世代接班話題上一直引起市場關切，也傳出黃永仁可能退休交由黃男州帶領專業團隊正式接棒，此名單出爐引發此話題再起，也將成為今年股東會董監改選下的焦點。
富邦金控今年股東會將進行股東改選，依照慣例先行公告董監提名名單，其中除了蔡明忠、蔡明興、韓蔚廷、林福星、許金泉等原董事之外，原董事代表陳聖德則不新提名名單之列，改由蔡承儒入列；另外，獨立董事提名名單中，除了陳新民、李書行、王銘陽等為原來獨董外，則新增莫兆鴻、陳學智、葉匡時等新面控。
富邦金最新的董監提名名單中，最令人關切的是富邦金二董獨子蔡承儒首度入列，取代台北富邦銀行董事長陳聖德，是否牽動未來的高層人事異動與第三代接班，格外引發市場矚目。
另外，玉山金控也公告最新董事提名名單，包括黃男州、麥寬成、陳威翰、吳建立、陳美滿、陳茂欽與林隆政等人，其中過去一直在名單中的玉山銀行創辦人黃永仁意外不在名單中，由於玉山金過去在世代接班話題上一直引起市場關切，也傳出黃永仁可能退休交由黃男州帶領專業團隊正式接棒，此名單出爐引發此話題再起，也將成為今年股東會董監改選下的焦點。
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