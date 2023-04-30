「2023新北閱讀節」已於4月18日開跑，今年配合新北市立美術館戶外園區第一期工程完工開放，5月6、7日在園區舉辦創作舞台、新日常市集、閱讀沙龍、親子手作等結合美感探索與閱讀體驗的活動，將帶大家用閱讀「設計」自己的日常生活，感受新北城市的創意能量。

新北市立圖書館館長王錦華表示，閱讀不止僅限於文字與書本，今年新北閱讀節特別以「設計．新日常」為主題，將新北美術館打造成多元閱讀的共享空間，帶大家歷經一場全然不同的閱讀體驗，感受閱讀的無限可能。5月6、7日登場的創意匯集站，將新北市立美術館打造成處處都能發現創意的閱讀場域，與年輕世代互動的「創作舞台」邀請到時下受年輕族群喜愛的創作歌手與新生代團，帶大家跟著音樂「逛設計」。

「新日常市集」則從日常的食、衣、住、行、育、樂等不同生活面向出發，邀請書店、青創組織、在地小店、藝文創作者等推出創意快閃店活動，帶大家感受地方日常的生命力。

「閱讀沙龍」則邀請各領域專家職人，包括工業設計師吳孝儒、建築學者李清志、作家洪愛珠、作家徐振輔、平面設計師廖小子、與策展人王耀邦等人，和大家分享如何透過閱讀，日常增添新意。

另外還有親子手作體驗活動，藉由親子工作坊活動的方式，帶孩子手作再生紙小書、康乃馨立體拼豆、七彩許願星沙瓶等，近距離美感體驗。