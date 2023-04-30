福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創有限公司所今天合辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動，期能將關愛動物及尊重生命理念，深根下一代，台南市長黃偉哲也到場參與，看到有飼主帶來小黑狗神似自家「黑妞」兒時模樣，當場被「萌」到詢問「我可以跟牠合照嗎？」

黃偉哲表示，關愛動物及尊重生命要從我們這一代做起，希望透過這樣的活動，把觀念傳遞給下一代，讓小朋友從小養成多吃蔬食、愛護動物及尊重生命的習慣，並進一步發揮在待人處事上，相信能夠讓未來環境更為永續發展。

他也強調，台南市政府也會持續與各界合作，深耕愛護動物及尊重生命的理念。活動也特別安排極具意義的「寵愛一生萌寵結盟宣誓」儀式，黃偉哲偕同主協辦單位及福智僧團代表性嘉法師，共同帶動現場大眾發出對萌寵關懷生命的誠摯宣言，立下終身陪伴不棄養的盟約。

福智關廟護生教育示範園區長期推動愛護動物與環境永續理念，首度舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」，其中「萌寵同樂會」邀請萌寵與主人裝扮照並舉辦票選、「萌寵照護講座」邀請中華民國動物保護協會祕書長李朝全分享如何善待萌寵家人，並由訓練師黃連發說明如何與萌寵溝通及教育陪伴。

台南市動物防疫保護處也在現場提供萌寵義診、免費犬貓狂犬病預防注射及萌寵晶片登記，還有狗飼料試吃包及諮詢服務等，期望藉由活動關心寵物照養福利及環境永續。