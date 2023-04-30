台北市政府配合中央普發現金6000元，「Let’s購台北 消費歡樂抽」，活動於4月1日起至5月底。民進黨台北市議員簡舒培發現，其中優惠「吃喝享回饋」預算940萬已於12日使用完畢，北市府大撒幣，但許多民眾想用優惠卻沒得用，完全沒感覺。商業處回覆，活動期間共計回饋32萬人次，創造46萬交易筆數，帶動1.3億元消費額。

台北市政府推出「Let’s購台北 消費歡樂抽」，民眾只要在4月1日起至5月31日，於台北市店家單筆消費滿200元，即可於活動官網登錄發票，總獎項價值2200萬以上，於友好特約商店還可以再拿到1組抽獎序號。此外還有購饗受、購好玩、購好看、購健康及購特色共五大購，其中購饗受以電子支付消費可獲10％回饋金。

簡舒培指出，Let’s購台北是為將6000元留在北市，卻發現規劃離譜、商機少， Let’s購台北的發票是民眾本來就會在北市進行的消費，現在只是多了活動要去網站登錄，並沒有創造商機留在北市。

簡舒培批評，消費歡樂抽預算3000萬元，另和電子支付合作，單筆消費回饋10％，活動預算940萬元，Line Pay於4月8日用完，其餘預算包含悠遊付則於12日用罄。但1日開始普發6000元，10日開放ATM領現，17日開放郵局領現，很多人還沒領到6000元，消費歡樂抽就用完，民眾抱怨，這是台北市的大撒幣，完全沒有感覺。

簡舒培質疑，購好玩沒有預算，是由旅宿業自行提出方案；購好看除藝文鐵粉加倍送，登錄滿1000元可以登錄抽獎，有30萬元的預算外，其餘全部都沒有預算，官方拋出活動、口號，並沒有相關預算給予誘因，店家當然不願意配合。宣傳預算則高達326萬，花在宣傳比補助業者還多，到底是救蔣萬安的滿意度，還是救台北市的經濟？

簡舒培痛批，友好特約店家只有1064家，前台北市長柯文哲任內推出的熊好券，其中享購券就有1萬1000家業者加入，少這麼多家，真的很糗、很丟臉，北市府根本沒有努力。

商業處回覆，吃喝享回饋活動期間共計超過1.3萬間非百貨與非大型連鎖體系之餐飲店家參與，回饋32萬3661人次，創造46萬9080交易筆數，帶動1.3億元消費額。北市府積極推廣民眾使用無現金支付的多元方式，吸引民眾於活動起跑即踴躍參與活動，至各業者合作的餐飲店家消費，促使回饋金很快使用完畢。

商業處表示，本次發票登錄活動全北市店家皆可參與，非僅限友好特店，且「友好特店」僅透過店家主動響應行銷即可加入。截至4月24日民眾登錄消費的店家家數超過2萬家，已高於熊好券1.0、2.0之熊好店1.79萬家合作店家，並持續增加中；且其中非友好特店張數及金額皆超過8成，顯示整體推廣效果為全市性店家，非僅限於友好特店。

商業處說明，消費歡樂抽和五大「購」優惠方案，望透過政府帶頭舉辦消費抽獎活動，鼓勵民間響應推出各式優惠的方式，聯合台北商家擴大辦理，串連傳統市場及夜市攤販、百家旅館業者、藝文業者、運動場館、原民商店及客庄小禾埕線上市集等一同加入。

商業處解釋，並為使2個月活動期間達到刺激消費目的，因此需運用市府公益管道、友好特店行銷外，同時藉由各類線上與實體行銷管道行銷活動，加強宣傳，鼓勵民眾至台北市店家消費，以正向滾動、促進商機。