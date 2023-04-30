京城建設前總經理劉朝森4月30日至6月4日在高雄「白色記憶藝術空間」舉行「歲月、眾生、心象」繪畫個展，共展出24幅藝術創作，這也是劉朝森橫跨房地產與藝術領域，在高雄首度舉行的繪畫個展。劉朝森說，繪畫對他來是歲月、眾生、色相的心情紀錄，再度踏進美術人生，就像重新拾回他的生命靈魂。

京城建設前總經理劉朝森4月30日至6月4日在高雄「白色記憶藝術空間」舉行「歲月、眾生、心象」繪畫個展。(記者張雅雲攝)

劉朝森表示，從小他的血液裡就流竄著藝術細胞，6歲撿起樹枝，沾上泥土，即可就地塗鴉，畫一些寫實的動物或植物，這個天生的本能，讓他選讀台北復興商工美工科，從素描、設計、油畫的教育中，奠定藝術技能的根基。

在學生時代就拿到許多比賽冠軍的劉朝森，畢業之後，第一個職場是國華廣告公司，擔任廣告設計工作，雖然能夠學以致用，不過，沒多久，劉朝森就跳槽、南下高雄漢聲建設，最後創設敦煌廣告，成為南台灣最大的房產代銷公司。

存了人生的第一桶金，劉朝森選擇移民加拿大，7年的沈寂之後，移居上海，擔任大陸與跨國企業投資設計的諮詢顧問工作，也開啟建築設計的國際觀。

2008年被京城建設董事長蔡天贊網羅，回高雄出任京城建設總經理職務，直到2015年離任，為京城建設的建築外觀、品質，建立新的營運里程碑，京城十大名宅就是劉朝森任內的傑作。

劉朝森雖然離開京城建設，但並未脫離房產界，而是成為翰林苑建設董事長張介豪的事業夥伴，已完銷的豪墅「大氣」，就是雙方首次攜手的作品。

目前，劉朝森上午進到翰林苑建設上班，下午則是他在藝術世界的揮灑時刻，劉朝森表示，以前在建築業受僱期間，工時長，回到家就躺平了，現在，終於有屬於自己的時間，每天浸淫於藝術世界。

展出主題以歲月、眾生、心象為主題，將達文西的「最後晚餐」 改為「團員夜。永樂宴」。(記者張雅雲攝)

「透過畫布，表達心情，並以穿越時空的構思，融入時事」，劉朝森指出，他崇拜達文西、米開朗基羅和拉斐爾等「文藝復興三傑」，也欣賞達麗和瑪格麗特的超現實主義，但，他的繪畫內容，主要是以當下所發生的重大事件對心情衝擊，透過當代的語言、時尚的色彩、表情，做為主要的表現，「帶有可實現的超現實」風格。

劉朝森表示，此次受到「白色記憶藝術空間」負責人林育儀的邀約、策展，他也特別選擇15幅近期的畫作、以及9幅過去的作品，總共24幅藝術創作，在高雄第一次展出。

這次的展出主題以歲月、眾生、心象為主題，部份作品以12生肖為主題，其中，將達文西的原作「蒙娜麗莎的微笑」，改成兔年的「蒙娜麗兎的微笑」、米開蘭基羅的「創世紀」改成虎年交接給兔年的「交接輪值」、以及達文西的「最後晚餐」 改為「團員夜。永樂宴」，並將12門徒改成12生肖，表達團圓快樂的氛圍，向3位大師致敬，還有以美軍退出阿富汗及烏克蘭戰爭，對心情衝擊的戰爭與和平及疫情對生活影響的作品及季節、眾生的感受描繪等。

劉朝森說，戰爭、地震、風災、疾病，已經讓這個我們賴以生存的星球岌岌可危，他能做的，就是用繪畫、關懷、記錄這份心情，因此，繪畫對他來說，是歲月、眾生、色相的心情紀錄，大家可以放大視野、放大心胸，對當下的一切事物，進行反思，用畫面來表達和描繪內心的感受，也因有了這份熱愛與摯著，近期重拾畫筆，讓他再找回真正的生命靈魂。(記者張雅雲/高雄報導)