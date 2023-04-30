新北市甫在土城發生衝鋒槍掃射51槍，結果今(30日)在八里又發生一起槍擊事件，八里35歲楊姓男子疑似欠人賭債，在自家門口遭債主連開兩槍，造成大腿遭流彈劃傷，債主行兇立即搭上接應車輛逃離現場；新北警方獲報後隨即展開追緝，目前逃逸車輛已在台北市北投某處竹林被找到，歹徒身分也遭鎖定，新北警方正全力追緝中。

據了解，事發在當天早上11時34分，當時楊男與友人離開住處，下樓準備出門吃飯時，突然遭人連開2槍，對方犯案後即跳上同夥所駕駛的接應車輛逃離現場；當時附近正巧有巡邏警力，獲報趕抵現場發現楊男左大腿內側遭子彈劃過，但由於他認為傷口沒大礙因此拒絕送醫。

據悉，楊男從事油漆工，有毒品、妨害自由以及竊盜前科，疑似欠人賭債未還遭懷恨在心，債主因此持槍蹲守在楊男家門口對他連開兩槍報復，當時目睹一切的友人則稱，他跟楊男一走出大門，槍手便衝出來連開兩槍，路人見狀後趕緊報警求救。

警方獲報後展開調查，在現場發現2枚彈殼與2顆未擊發子彈，先鎖定接應車輛以車追人，後在台北市北投一處竹林找到作案車輛，目前已鎖定作案槍手為楊男債主，新北警方全力追緝中；此外楊男家中有位70歲陳姓婦人還被警方發現是毒品通緝犯，也被帶回偵辦。