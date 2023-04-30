烏俄戰爭迄今已經過了14個月，俄羅斯逐漸開始投入新型武器，包含最新型的T-14阿瑪塔主力坦克，俄羅斯軍方媒體本週報導，先進的輪型自走砲也即將列裝，並準備投入烏克蘭，這些火炮系統目前正在完成必要的測試，其中包含了82毫米輪型迫擊砲、120毫米輪型迫擊砲系統和152毫米輪型自走砲。自蘇聯時代以來，俄羅斯的火炮系統命名都採用植物名稱來命名，這一次同樣也是「花系列」

根據俄羅斯國防部媒體《紅星電視台》（Zvezda）本週報導，各式俄羅斯火砲系統的發源地「海燕」中央研究所（Central Research Institute Burevestnik）管理層的消息報導，這家公司正在進行新型自走砲最後的測試和研發工作，生產設施已經實現全天候運轉，這將會加快所有當前計劃的步調。補充說明：「海燕」中央研究所，現為烏拉爾機車車輛廠（Uralvagonzavod）的子公司。

值得注意的是，在這些自走砲列裝服役之前，這些新型作戰車輛的裝配線已經在該工廠的車間開設好了，根據記者的報導，加快輪型自走砲的工作進度將有助於它們很快就能進入前線。

自蘇聯時代以來，俄羅斯的火炮系統命名都採用植物名稱來命名，新型輪式自走砲包含以下3型：82毫米「染料木」輪式迫砲（2S41 Drok）、120毫米「福祿考」輪式迫擊砲（2S40 Phlox）以及152毫米「錦葵」輪式自走砲（2S43 Malva），3種車輛都可以實施空運，以增加作戰彈性。

2S41「染料木」配備了一門口徑為82毫米的後裝迫擊砲，車內備彈40發。除了標準的曲射之外，砲塔的俯仰角也允許它能夠施行直射打擊。火炮系統整合在搭俄國新型抗地雷裝甲車（K-4386 Typhoon-VDV），還配備了一個遙控武器站，裝有一門7.62毫米機槍，可用於近距離防禦，砲塔設計能夠讓砲組人員在裝甲車廂內，而不用站在砲身旁邊作業，還配備了現代化的火控系統，能夠提供發射數據計算。所有準備射擊的操作都在戰鬥室內進行，許多操作都是自動化的。在車頂上有2組6連裝煙霧彈發射器，用於防禦雷射導引威脅。

2S41 Drok

2S40「福祿考」火砲部分是一門結合了直射能力和迫擊砲功能的120毫米半自動滑膛炮2A80。它可以發射任何口徑為120毫米的迫擊砲彈藥，包括高精度導引迫砲彈「KM-8 Gran」以及裝有現成彈殼的砲彈，也兼容各種舊型導引彈藥例如「Kitolov-2M」，採用自動化炮塔裝置在採用6x6輪式佈局的「烏拉爾-VV裝甲車」底盤上。在裝甲車艙的車頂上，同樣也搭載了一個搖控武器站，裝有一門12.7毫米的Kord重機，另外還搭載了Shtora系列主動防護系統，可以干擾雷射導引裝置例如反戰車飛彈、雷射導引砲彈、雷射導引火箭彈的威脅。

Russia is currently completing tests of the 82mm Drok, 120mm Flox and 152mm Malva wheeled SP Guns-Mortars



Video from the tests of the 2S40 Flox 120mm SP Gun-Mortar pic.twitter.com/YAUf0onwpn — Tony (@Cyberspec1) April 25, 2023

同樣的，新型火控系統能夠提供發射數據計算。所有射擊準備的操作都在裝甲戰鬥室內進行，許多操作都是自動化的。

2S43「錦葵」152毫米自走砲採用BAZ-6010 8x8卡車底盤，採用相同於2S19 Msta-S相同的2A64榴彈砲，但是全車重量全足足少了4分之1，全車僅有30噸左右，大幅增加運輸能力，卡車底盤的路速也大為提高，與前面兩者相同，搭載了新型的火控系統，許多操作都是自動化的，唯砲手仍然需要下車作業，這點與法國凱薩自走炮系統相似，車輛本身也搭載了遙控武器站可以提供砲組人員基本的防禦能力。