桃園市大有消防分隊29歲隊員謝秉修曾是音樂老師，主修鋼琴、副修小提琴。但認為消防可以幫助更多人，2年前決定離開舒適圈，轉身進入「火坑」。未來也希望能貢獻音樂專長，在消防宣導時，傳達給民眾正確防火防災觀念。

謝秉修說，小學6歲起就開始接觸鋼琴，從小就培養對鋼琴的熱愛，在鋼琴檢定以及各種表演活動和比賽，成績皆相當優異，畢業後也曾擔任音樂老師。他說，其實和消防在大學時就有認識，因為有次消防隊至學校舉辦宣導活動，看到消防員用生動的戲劇宣導防災訊息，讓他印象深刻，也訝異消防員不只有救災、救難，防範於未然的宣導同樣是重要的一環。

謝秉修決定踏入消防工作後，有次在竹山消防訓練中心訓練的期間，曾看過新聞報導大有消防分隊成立全台唯一全消防員樂團「汃灰郎」，專門在各項宣導活動中演出，也讓他十分感到興趣。如今真的到大有分隊服務，也希望在本職的救災救護外，貢獻自己的音樂專長，利用音樂陶冶人心，也使宣導活動更為豐富，傳達給民眾正確的防火防災觀念。

消防局第一大隊大有消防分隊長蘇翊瑄表示，消防員除搶救災害及緊急救護外，預防火災也是3大任務之一，因此需要各領域的人才加入，不但充實消防員額，也可以擦出新的火花。他提到，桃園人口不斷增加，火災發生機率也變高，期待能豐富宣導內容，讓民眾對於防災更了解，也降低災害發生機率。