前總統馬英九今(30日)結束出訪希臘之旅返台，國民黨立委鄭麗文及一眾藍委上午6點前往接機。鄭麗文強調，謝謝馬總統讓所有人看見中華民國總統該有的高度與大氣，如同馬英九呼籲蔡政府的，應該依照《中華民國憲法》落實兩岸對話，依照《兩岸人民關係條例》推動兩岸關係，才符合中華民國人民的需要，各國專家學者對這點也非常認同。希望總統蔡英文聽進去並實踐，內政部陸委會對胡亂批馬的言論也要儘速道歉。

「馬總統辛苦了！」鄭麗文今(30日)在臉書發文提到，馬英九也向大家分享出席希臘德爾菲經濟論壇發表談話時，有上千名來自歐洲的專家學者參加並交換經驗，專家學者皆認為維護兩岸的和平與區域的安全至為重要！馬英九也呼籲蔡政府，應該依照《中華民國憲法》落實兩岸對話，依照《兩岸人民關係條例》推動兩岸關係，這樣才能真正符合國家的要求，各國專家學者對這點也非常認同。

鄭麗文疾呼，蔡政府有聽進去就應該好好實踐，不要再讓翻車的內政部陸委會再度嚴重失格，對胡亂批評馬英九的言論也要儘速道歉！否則只會讓國人看清蔡政府的陸委會毫無專業、非常無能還很閒沒事做？不要因為2024沒她的事就開始擺爛，卸任前都做不好，卸任後就更不可能了！