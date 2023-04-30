桃園市消防局中路分隊日前在武陵高中舉辦CPR＋AED教學宣導活動，有140位高三學生參與。教學內容由桃園市政府消防局中路分隊的高級救護技術員胡政佑主講，內容包括CPR操作口訣「叫叫壓電」以及AED操作步驟「開貼插電」，並演示了急救的操作流程。

胡政佑強調了緊急情況下時間的重要性，當一個人呼吸心跳停止後，只要4至6分鐘腦細胞就會開始受損。然而，報案到救護車抵達現場的平均時間需要5至8分鐘。因此，身邊的人在緊急情況下能夠實施急救非常重要，能夠幫助維持病人的生命，直到救護人員抵達現場。

桃園市消防局中路分隊分隊長張育瑄表示，過去也不乏經由身旁的人及時急救而成功存活的案例，消防局長期致力於推廣全民CPR，並且鼓勵民眾在平時學習急救技能，只要懂得基本的急救知識和熟悉技能，就可以在緊急情況下挽救更多的生命。另外，民眾平時若想學習CPR，可以致電消防分隊預約，3人以上即可開課。上完課之後，將會頒發桃園市急救教育合格證明書，讓市民朋友們可以更加自信地應對突發緊急情況。